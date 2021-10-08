Обязательная вакцинация пришла в регионы России. Главное

В нескольких российских регионах вновь ввели обязательную вакцинацию для определенных профессий. Эта мера поможет безболезненно справиться с новой волной коронавируса, ведь даже при повторном заражении привитые пациенты легче переносят болезнь.

В российских регионах начали вводить обязательную вакцинацию для некоторых категорий сотрудников. На Ямале обязательно прививают от коронавируса сотрудников больниц, работников сферы образования, учреждений культуры и госслужащих, написала «Российская газета». Помимо них, привиться должны те, кто работает в сфере физкультуры и спорта, в банках, на почте и в магазинах, а также в кафе, ресторанах, гостиницах, прачечных и парикмахерских.

Похожая ситуация обстоит в Пензенской области. Там вакцинировать обязали работников общепита, салонов красоты, почты, ЖКХ, образования, здравоохранения и транспорта. Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 расценили как неблагополучную, а охват вакцинацией взрослого населения оказался равен 59,3%, сообщило РИА «Новости».

Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан с 11 октября ввели в Челябинской области, написало РИА «Новости». Изначально обязательная процедура вводилась в регионе только в закрытом городе Снежинске. Не отстала и Саратовская область. Чиновникам и работникам социальной сферы и сферы услуг также придется привиться. В Чувашии вакцинироваться нужно госслужащим и тем, кто по работе часто контактирует с людьми, написал «Интерфакс».

Обязательную вакцинацию также ввели в Воронежской и Вологодской областях. Как и в других регионах, прививку должны пройти сотрудники, которые часто контактируют с людьми по работе. При этом доля вакцинированных работников должна составлять не менее 80%. В связи с эпидемической ситуацией в Ивановской области части населения тоже придется привиться.

В Нижегородской области тоже расширили охват вакцинации. Теперь в регионе должны привиться не менее 80% сотрудников промышленных предприятий, написал ТАСС.

Возвращение к вакцинации

В России не так давно началась новая волна коронавируса, которую уже окрестили самой тяжелой. Главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина напомнила «360» о необходимости обязательной вакцинации в таких условиях.

В странах, где достигли высокого процента привитого населения, пациенты при повторном заболевании болеют легко Наталья Ильина.

По ее мнению, сотрудники, чья работа связана с другими людьми, должны быть привиты. Это в первую очередь касается медиков и учителей. Ильина посчитала, что тех медиков, которые отказываются от вакцинации, стоит отстранить от работы.

Сейчас вакцинация может стать единственным способом, который поможет справиться с пандемией. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов напомнил, что Россия входит в число стран с самой ужасающей эпидемической ситуацией.

Повторный укол обязателен?

Все чаще в России говорят о повторной вакцинации. Оптимальным сроком для повторного прохождения процедуры считают шесть месяцев после первой прививки. Но привиться можно и раньше. Это советуют делать пожилым и тем, кто собирается поехать в страну с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Проходить процедуру повторно стоит и тем, у кого выработалось недостаточно антител после первой вакцинации. По мнению Натальи Ильиной, если у пациента низкий титр, то ему обязательно стоит привиться во второй раз.

«Но если пациент переболел и у него еще высокий титр, то можно воздержаться», — добавила врач.

Пока что рано говорить о введении обязательной ревакцинации в России. Тем не менее Сергей Нетесов напомнил, что в мире уже есть пример страны, которая сделала обязательной повторную прививку. Это Израиль.

«Сейчас человек может получить там полноценный сертификат о вакцинации, только вакцинируясь три раза», — добавил специалист.

Для успешной ревакцинации населения нужно соблюсти несколько условий. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, прививка должна быть доступной, безопасной, но главное — о ней нужно информировать население.

«Когда мы приходим вакцинироваться, нам должны ответить на все наши вопросы, должны четко работать кол-центры. <…> Если человек вакцинировался, то есть большая вероятность, что он придет и на ревакцинацию», — заключил депутат.