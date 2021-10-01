Текущую волну коронавируса назвали самой тяжелой в России

Текущая волна коронавируса станет для России самой тяжелой. Эпидемическая обстановка стабилизируется только к середине декабря, заявил главврач медцентра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам врача, россиянам в любом случае придется столкнуться с четвертой или пятой волной заболеваемости. Но эти подъемы удастся пройти в более-менее легкой форме, так как количество тяжелых случаев будет меньше.

«Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — процитировал Тимакова ТАСС.

Инфекционист добавил, что количество инфицированных начнет идти вниз в ноябре. Стабилизируется ситуация только в середине декабря, когда количество заболевших станет одинаковым.

«В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны», — заключил Тимаков.

За последние сутки врачи выявили 23 888 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии медики зафиксировали более семи миллионов случаев инфицирования.