Иммунологи перечислили тех, кому нужна досрочная ревакцинация от COVID-19

Оптимальным сроком для ревакцинации от коронавируса считают полгода после первично сделанной прививки. Иногда ее можно пройти раньше: если человек пожилой, направляется в страну с неблагоприятной эпидемической ситуацией или страдает определенными заболеваниями.

Иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik не рекомендовал тянуть с повторной прививкой больше семи месяцев из-за возможных рисков.

«У значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает», — сказал он.

В большинстве случаев не стоит и торопиться: опасности в досрочной вакцинации нет, но большой пользы от прививки через три-четыре месяца после полного курса нет.

Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков добавил, что ревакцинироваться раньше установленного Минздравом РФ срока в полгода можно в нескольких случаях. Например, если предстоит путешествие в страну с неблагоприятной эпидемической ситуацией, в срок повторной вакцинации на подходе.

Людям преклонного возраста тоже может оказаться необходима ревакцинация, как и пациентам с определенными заболеваниями.

«Это можно косвенно определить по заметил результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи», — сказал Крючков.

Он допустил, что в будущем пожилых людей будут прививать от коронавируса каждые четыре-пять месяцев. Молодых и здоровых — каждые восемь-девять.