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    18 сентября 2021, 02:38

    Иммунологи перечислили тех, кому нужна досрочная ревакцинация от COVID-19

    Александра Ломейко

    Оптимальным сроком для ревакцинации от коронавируса считают полгода после первично сделанной прививки. Иногда ее можно пройти раньше: если человек пожилой, направляется в страну с неблагоприятной эпидемической ситуацией или страдает определенными заболеваниями.

    Иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik не рекомендовал тянуть с повторной прививкой больше семи месяцев из-за возможных рисков.

    «У значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает», — сказал он.

    В большинстве случаев не стоит и торопиться: опасности в досрочной вакцинации нет, но большой пользы от прививки через три-четыре месяца после полного курса нет.

    Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков добавил, что ревакцинироваться раньше установленного Минздравом РФ срока в полгода можно в нескольких случаях. Например, если предстоит путешествие в страну с неблагоприятной эпидемической ситуацией, в срок повторной вакцинации на подходе.

    Людям преклонного возраста тоже может оказаться необходима ревакцинация, как и пациентам с определенными заболеваниями.

    «Это можно косвенно определить по заметил результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи», — сказал Крючков.

    Он допустил, что в будущем пожилых людей будут прививать от коронавируса каждые четыре-пять месяцев. Молодых и здоровых — каждые восемь-девять.