Мощный лесной пожар подступил к Анталье и отдыхающим в Турции. Видео

В Турции вовсю горят леса. Крупный пожар добрался до Антальи. Дым и пламя сейчас также видны над городом Сиде.

Местные власти сообщили, что 15 вертолетов участвуют в тушении сильного лесного пожара в районе Манавгата в Анталье.

«Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

По предварительным данным, возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Открытый огонь в районе Манагвата стал причиной эвакуации трех жилых кварталов.

В социальных сетях появились десятки видео с места стихийного бедствия. На кадрах видно, что пламя уничтожает все на своем пути. Испуганные люди кричат и бегут по улице, небо частично почернело от дыма. Можно заметить, как деревья загораются во дворах. Пока информации о пострадавших или погибших не поступало.

Известно, что министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отправился к местам возгорания.