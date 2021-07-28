Более 50 человек пострадали при пожарах в Анталье

В Турции в результате лесных пожаров в провинции Анталья пострадали по меньшей мере 53 человека, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Haber7.

Пожары вспыхнули в четырех разных точках района Манавгат. Спасатели эвакуируют жителей. Пламя подошло к населенным пунктам. Много домов и предприятий оказались в огне. Тушением занимаются отряды пожарных не только из Антальи, но и из соседних провинций.

Мэр Манавгата Шюкрю Сезен признался, что поначалу власти даже не понимали, какой масштаб обретает бедствие. Мэр Антальи Мухиттин Беджек при этом заверил, что пожар не представляет угрозы для туристов в курортной зоне. Он добавил, что погибших пока нет.

Проживающая в Манавгате россиянка Светлана Коротаева оказалась в самом эпицентре пожаров. Она рассказал Пятому каналу, что пожар очень близко подошел к домам. Вертолеты в небе практически не смолкают. С мечетей людей каждую минуту оповещают об опасности, призывая закрыть все окна и двери и держаться как можно дальше от горящих зон.