Все экскурсии на юге Турции приостановили из-за крупных пожаров

Все туристические экскурсии в районах Сиде, Соргун, Манавгат на юге Турции приостановлены из-за крупных лесных пожаров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя российской дипмиссии.

В ведомстве отметили, что пока обращений от граждан РФ касательно пожаров не поступало.

«Генконсульство внимательно следит за развитием ситуации. Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах, не поступало. По информации туроператоров, все туристические экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы», — сказали в посольстве.

Ограничения будут действовать пока ситуация не придет в норму. В ведомстве отметили, что из-за сильного ветра огонь захватил прилегающие к городу лесопарки и сельскохозяйственные угодья. Помимо этого, частично затронут центр города и отдельные городские кварталы. В шести из них спасателям пришлось эвакуировать жителей. Данных о погибших нет.

До этого местные власти сообщили, что 15 вертолетов приняли участие в тушении сильного лесного пожара в районе Манавгата в Анталье.