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    23 декабря 2020, 19:35

    Госдума приняла новые законы о поведении в интернете. Что нужно знать?

    Татьяна Струкова

    Середина недели выдалась для Госдумы продуктивной. За один день депутаты приняли много различных законов, часть из них касалась интернета. Теперь россияне смогут потребовать удалить свои личные данные с просторов Сети, а за публикацию информации о силовиках и клевету придется ответить по УК.
    Госдума приняла новые законы о поведении в интернете. Что нужно знать?

    Конфиденциальность властей

    Среди многочисленных законов, которые Госдума РФ приняла 23 декабря, оказалось два проекта, касающихся приватности в Сети.

    Первый документ, принятый уже в третьем чтении, то есть фактически прошедший отборочные этапы, запрещает обнародовать личные данные силовиков, военнослужащих и судей.

    Необходимость такого запрета объяснили тем, что сейчас все чаще происходит несанкционированное публикование сведений о государственных служащих и их личной жизни. Это обстоятельство, уверены в Госдуме, «негативно влияет на осуществление ими своей работы».

    Причем запрет будет действовать вне зависимости от того, подвергает ли такая информация жизнь и здоровье госслужащего опасности или нет. Публиковать такие данные можно будет только с разрешения оперативно-разыскного органа и только в том объеме, которого требуют служебные интересы.

    Конфиденциальность пользователей

    Второй проект касается уже простых граждан России. Каждый получит право потребовать от операторов связи, чтобы они удалили сведения о нем. Для этого даже не понадобятся доказательства того, что кто-то неправомерно использовал ваши данные.

    Также в новом законе прописывается, что любой сотовый оператор должен будет заключить с клиентом договор об использовании персональных данных. Делать это автоматически, то есть без совершения пользователем действия, запрещается.

    Однако и сегодня в подавляющем большинстве случаев человек должен самостоятельно поставить галочку в графе, где говорится, что он ознакомился с пользовательским соглашением. Тем не менее практически никто само соглашение не читает, следовательно, не знает, на что подписывается.

    Этот момент авторы закона также предусмотрели: теперь пользователь сможет в любой момент отозвать свое соглашение. В этот документ также могут включить запрет «на передачу данных „неограниченному кругу лиц“ и обработку ими этих сведений».

    Теперь каждый сайт должен будет спрашивать, какие данные можно публиковать и передавать третьим лицам, а какие нет. За нарушение компаниям грозит штраф по закону об обработке персональных данных.

    Ответная цензура

    Законопроект о запрете цензуры в отношении российских СМИ со стороны различных платформ и ответных санкций прошел третье, заключительное чтение в Госдуме. Причиной появления этой инициативы стали случаи, когда иностранные соцсети, например Twitter, Facebook и YouTube, не показывали в поиске результаты российских СМИ.

    Теперь по российскому закону иностранные интернет-платформы можно будет призвать к ответственности за ограничение доступа к информации «по расовой, национальной и политической принадлежности». Таким образом власти хотят справиться с дискриминацией в отношении российских СМИ. Из механизмов давления у России в арсенале возможность блокировки и замедления трафика, а также административные штрафы.

    Больше того, интернет-платформы, в том числе и медиагигантов YouTube, Facebook, Instagram и Twitter, Госдума обязала удалять запрещенные материалы по требованию. В их числе детская порнография, призывы к экстремизму и пропаганда наркотиков. За несвоевременное удаление Россия обещает штрафы от 50 тысяч до четырех миллионов рублей.

    Наказание за клевету

    Также на заседании Госдумы был одобрен и закон о борьбе с клеветой в соцсетях. За распространение ложной и противоправной информации в интернете (это коснется соцсетей с ежедневным количеством пользователей более полумиллиона) ответить придется по Уголовному кодексу.

    Закон вступит в силу с февраля 2021 года, он определяет, кто считается «владельцем публичной сети», то есть организатором распространения информации в интернете. Именно на него ляжет ответственность за создание представительства социальной сети в России, ведение реестра заявлений и предоставление информации контролирующим органам.

    Владелец сети также должен будет «соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию», то есть пресекать возможное распространение клеветы.

    Ложится на него ответственность и за контроль за появлением и распространением запрещенных материалов: информации об изготовлении наркотиков, способах самоубийства, нелегальной продаже алкоголя, производстве детской порнографии и так далее. Придется отслеживать и пресекать и распространение экстремистской информации. Спорные данные предлагают направлять в Роскомнадзор.