Госдума приняла новые законы о поведении в интернете. Что нужно знать?

Середина недели выдалась для Госдумы продуктивной. За один день депутаты приняли много различных законов, часть из них касалась интернета. Теперь россияне смогут потребовать удалить свои личные данные с просторов Сети, а за публикацию информации о силовиках и клевету придется ответить по УК.

Конфиденциальность властей

Среди многочисленных законов, которые Госдума РФ приняла 23 декабря, оказалось два проекта, касающихся приватности в Сети.

Первый документ, принятый уже в третьем чтении, то есть фактически прошедший отборочные этапы, запрещает обнародовать личные данные силовиков, военнослужащих и судей.

Необходимость такого запрета объяснили тем, что сейчас все чаще происходит несанкционированное публикование сведений о государственных служащих и их личной жизни. Это обстоятельство, уверены в Госдуме, «негативно влияет на осуществление ими своей работы».

Причем запрет будет действовать вне зависимости от того, подвергает ли такая информация жизнь и здоровье госслужащего опасности или нет. Публиковать такие данные можно будет только с разрешения оперативно-разыскного органа и только в том объеме, которого требуют служебные интересы.

Конфиденциальность пользователей

Второй проект касается уже простых граждан России. Каждый получит право потребовать от операторов связи, чтобы они удалили сведения о нем. Для этого даже не понадобятся доказательства того, что кто-то неправомерно использовал ваши данные.

Также в новом законе прописывается, что любой сотовый оператор должен будет заключить с клиентом договор об использовании персональных данных. Делать это автоматически, то есть без совершения пользователем действия, запрещается.

Однако и сегодня в подавляющем большинстве случаев человек должен самостоятельно поставить галочку в графе, где говорится, что он ознакомился с пользовательским соглашением. Тем не менее практически никто само соглашение не читает, следовательно, не знает, на что подписывается.

Этот момент авторы закона также предусмотрели: теперь пользователь сможет в любой момент отозвать свое соглашение. В этот документ также могут включить запрет «на передачу данных „неограниченному кругу лиц“ и обработку ими этих сведений».

Теперь каждый сайт должен будет спрашивать, какие данные можно публиковать и передавать третьим лицам, а какие нет. За нарушение компаниям грозит штраф по закону об обработке персональных данных.

Ответная цензура

Законопроект о запрете цензуры в отношении российских СМИ со стороны различных платформ и ответных санкций прошел третье, заключительное чтение в Госдуме. Причиной появления этой инициативы стали случаи, когда иностранные соцсети, например Twitter, Facebook и YouTube, не показывали в поиске результаты российских СМИ.

Теперь по российскому закону иностранные интернет-платформы можно будет призвать к ответственности за ограничение доступа к информации «по расовой, национальной и политической принадлежности». Таким образом власти хотят справиться с дискриминацией в отношении российских СМИ. Из механизмов давления у России в арсенале возможность блокировки и замедления трафика, а также административные штрафы.

Больше того, интернет-платформы, в том числе и медиагигантов YouTube, Facebook, Instagram и Twitter, Госдума обязала удалять запрещенные материалы по требованию. В их числе детская порнография, призывы к экстремизму и пропаганда наркотиков. За несвоевременное удаление Россия обещает штрафы от 50 тысяч до четырех миллионов рублей.

Наказание за клевету

Также на заседании Госдумы был одобрен и закон о борьбе с клеветой в соцсетях. За распространение ложной и противоправной информации в интернете (это коснется соцсетей с ежедневным количеством пользователей более полумиллиона) ответить придется по Уголовному кодексу.

Закон вступит в силу с февраля 2021 года, он определяет, кто считается «владельцем публичной сети», то есть организатором распространения информации в интернете. Именно на него ляжет ответственность за создание представительства социальной сети в России, ведение реестра заявлений и предоставление информации контролирующим органам.

Владелец сети также должен будет «соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию», то есть пресекать возможное распространение клеветы.

Ложится на него ответственность и за контроль за появлением и распространением запрещенных материалов: информации об изготовлении наркотиков, способах самоубийства, нелегальной продаже алкоголя, производстве детской порнографии и так далее. Придется отслеживать и пресекать и распространение экстремистской информации. Спорные данные предлагают направлять в Роскомнадзор.