Соцсети и хостинги в России будут штрафовать за неудаление запрещенного контента

Государственная дума приняла закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Facebook, Instagram и Twitter. Заплатить придется в случае, если платформы не удалят в срок запрещенную информацию.

Это призывы к экстремизму, детская порнография и пропаганда наркотиков. За неудаление такого контента владельцам сайта, информационного ресурса и провайдерам хостинга грозит штраф в размере от 50 тысяч до четырех миллионов рублей. Больше всего должны будут заплатить юридические лица, уточнило РИА «Новости».

Если правонарушение совершат еще раз, то для обычных людей штраф возрастет от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 500 до 800 тысяч, юридических — от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, «полученной от реализации всех товаров (работ, услуг)» за этот календарный и предшествующий административному правонарушению год. Второй вариант — за ту часть года, когда нарушение нашли. Для юрлиц штраф должен быть не менее четырех миллионов рублей.

Также отвечать придется и в том случае, если в соцсетях или на видеохостинге осталась информация с призывами к экстремизму, детской порнографией или изготовлением и использованием наркотиков. Нарушителям грозит штраф от 100 тысяч до восьми миллионов рублей.

Авторами закона являются депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Ранее они внесли на рассмотрение Госдумы поправку об удалении из соцсетей неуважительных сообщений о государстве, гражданах и Конституции РФ.