Юрист Михаил Николаец считает, что новый законопроект о клевете поможет юридически решать дела об оскорблениях и распространении ложной информации в социальных сетях. В разговоре с «360» он объяснил разницу между старым и новым законами.

«Согласно пояснительной записке — сайты и ресурсы, хоть и не является источниками и средствами массовой информации, но зачастую их охват и аудитория значительно превосходят средства массовой информации. Законопроект предполагает устранить данный пробел», — объяснил Михаил Николаец.

Автор инициативы первый зампред комитета по развитию гражданского общества, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Он предложил изменить статью уголовного кодекса «Клевета». Сейчас по ней за клевету могут либо назначить обязательные работы до 240 часов, либо штрафовать на сумму до одного миллиона рублей.

По словам юриста новый законопроект расширит виды наказаний. Если его примут, то человека за клевету ждет уголовное преследование и наказание в виде лишения свободы.