Россиянам разрешили требовать удаления своих персональных данных из общего доступа

Россияне смогут требовать удалить сведения о себе от любого оператора персональных данных. Информацию из общего доступа должны изымать без каких-либо дополнительных условий.

Соответствующий закон, наделивший жителей страны таким правом, приняли депутаты Госдумы, сообщило РИА «Новости».

Автором законопроекта выступил парламентарий Антон Горелкин, уточнил ТАСС. Принятый в третьем чтении документ в том числе запрещает использование общедоступных персональных данных без согласия владельца. Оно является «исключительным правовым основанием для обработки ставших общедоступными сведений».

Получение согласия «по умолчанию или бездействию» не допускается. В нем необходимо указывать, на каких интернет-ресурсах оператора разместят такие данные. Получить одобрение он может либо сам, либо при помощи информационной системы Роскомнадзора. Горелкин подчеркнул, что его инициатива полностью ориентирована на интересы россиян.

«Люди впервые начнут задумываться, прежде чем дать согласие на обработку своих персональных данных в Сети», — заметил он.