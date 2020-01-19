О Ливии в Берлине. Итоги международной конференции
В ходе четырехчасовой конференции участники договорились о нескольких пунктах. После ее завершения глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что довольна переговорами.
Делегации из разных стран согласились, что урегулировать конфликт в Ливии можно лишь политическим путем.
Участники также согласились временно не оказывать военную поддержку ни одной из сторон конфликта.
Страны определились, кто именно войдет в состав специальной комиссии по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня на территории Ливии. Участники сошлись на том, что этот режим необходимо сделать более устойчивым, чем он сейчас является. Кроме того, комиссия должна будет определить разграничительную линию между силами Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии.
Будет создан военный комитет, который займется разработкой конкретных мер доверия между конфликтующими. В него войдут по пять представителей от каждой стороны-участника разногласий в Ливии.
Участники военного комитета по урегулированию проведут встречу в Женеве в течение нескольких дней.
Встреча по экономическим реформам в Ливии состоится в течение ближайших 2-3 недель. В феврале начнется политический диалог под эгидой ООН.
Участники конференции договорились о защите нефтяных объектов в Ливии.
В результате страны договорились о всеобъемлющем плане по разрешению ситуации в Ливии. Документ, который согласовали в Берлине, одобрит Совбез ООН — он станет частью политического процесса урегулирования ливийского конфликта.
Текст документа опубликовал кабинет министров ФРГ. Он включает в себя следующие ключевые положения:
- Другим странам не стоит вмешиваться в ливийский конфликт — его участники должны самостоятельно прекратить перемещение вооруженных сил в Ливии;
- Все нерегулярные формирования страны необходимо демобилизовать. Их участники должны сложить оружие. После этого их необходимо интегрировать в законные институты;
- В Ливии необходимо создать единую армию, полицию и структуру безопасности. Управлять ими будут центральные гражданские власти;
- ООН должна оказывать Ливии помощь переговорами и, при необходимости, незамедлительным созданием технических групп. Против нарушителей перемирия СБ ООН в обязательном порядке введет санкции;
- В Ливии должно появится единое и эффективное правительство, которое получит одобрение палаты представителей страны. Граждане должны вернуться к мирному процессу — это откроет путь к свободным выборам парламента и лидера страны;
- Против нефтяной инфраструктуры страны не должно проводиться враждебных акций.