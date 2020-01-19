О Ливии в Берлине. Итоги международной конференции

В воскресенье, 19 января, в Берлине завершились переговоры по Ливии. В них приняли участие делегации из России, Турции, Германии, Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза, Лиги арабских государств и ливийские лидеры Файез Саррадж и Халифа Хафтар.

В ходе четырехчасовой конференции участники договорились о нескольких пунктах. После ее завершения глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что довольна переговорами.

Делегации из разных стран согласились, что урегулировать конфликт в Ливии можно лишь политическим путем.

Участники также согласились временно не оказывать военную поддержку ни одной из сторон конфликта.

Страны определились, кто именно войдет в состав специальной комиссии по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня на территории Ливии. Участники сошлись на том, что этот режим необходимо сделать более устойчивым, чем он сейчас является. Кроме того, комиссия должна будет определить разграничительную линию между силами Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии.

Президент России принял участие в Международной конференции по Ливии в Берлине. Источник фото: Пресс-служба президента России

Будет создан военный комитет, который займется разработкой конкретных мер доверия между конфликтующими. В него войдут по пять представителей от каждой стороны-участника разногласий в Ливии.

Участники военного комитета по урегулированию проведут встречу в Женеве в течение нескольких дней.

Встреча по экономическим реформам в Ливии состоится в течение ближайших 2-3 недель. В феврале начнется политический диалог под эгидой ООН.

Участники конференции договорились о защите нефтяных объектов в Ливии.

В результате страны договорились о всеобъемлющем плане по разрешению ситуации в Ливии. Документ, который согласовали в Берлине, одобрит Совбез ООН — он станет частью политического процесса урегулирования ливийского конфликта.

Текст документа опубликовал кабинет министров ФРГ. Он включает в себя следующие ключевые положения: