Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за дела Скрипалей

Нормализации отношений между Лондоном и Москвой не будет, пока Россия не откажется от своей «дестабилизирующей деятельности» по делу Скрипалей. Великобритания не изменила свою позицию по отношению к происшествию в Солсбери.

Такое заявление британский премьер-министр Борис Джонсон сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Reuters.

Они пообщались во время конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая состоялась в Берлине в воскресенье, 19 января. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер встретился в Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако подробности их общения не уточнялись.

В официальном сообщении Даунинг-стрит отмечается, что премьер-министр Великобритании дал Путину понять, что позиция страны в отношении к отравлению Скрипалей не изменилась. Он подчеркнул, что Лондон расценивает это происшествие как «безответственное использование химического оружия и вопиющая попытка убийства невинных людей на британской земле».

«Премьер-министр заявил, что нормализации наших двухсторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит свои дестабилизирующие действия, которые угрожают Великобритании и нашим союзникам и подрывают безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность», — отметил пресс-офис Бориса Джонсона.