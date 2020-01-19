Ливия договорилась до перемирия
Участники конференции в берлине признали, что войной спор не решить
Участник берлинской конференции по Ливии по итогам встречи пришли к выводу, что спор между враждующими сторонами войной не решить и нужно использовать мирные пути урегулирования, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Участники конференции в Берлине договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии», — отметила Меркель в ходе пресс-конференции.
Был принял совместный документ, который должен рассмотреть Совбез ООН. А до того момента, все страны-участники конференции согласились сохранять перемирие и не оказывать поддержку ливийским сторонам.
19 декабря в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии. От России в ней принял участие президент страны Владимир Путин и исполняющий обязанности МИД РФ Сергей Лавров.