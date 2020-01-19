Путина потеряли перед фотографированием в Германии. Видео

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разместил на своей странице в Twitter видео, на котором главы государств разыскивают Владимира Путина. Руководители стран уже заняли свои места для создания общей фотографии, но российского президента не обнаружили.

Лидеры стран стали в два ряда на фоне синего баннера. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоенно посмотрели по сторонам, перекинулись парой слов и вновь стали внимательно всматриваться в лица окружающих людей. Владимир Путин появился через несколько секунд. Первым руку ему пожал Макрон.

Еще до официального начала конференции Владимир Путин пообщался с Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гуттеришем. Беседа велась на русском языке. Российский лидер поприветствовал премьера Великобритании Бориса Джонсона и его итальянского коллегу Джузеппе Конте.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне стартовала 19 января. На проходящем в берлинском ведомстве федерального канцлера ФРГ мероприятии присутствуют не менее десятка главных лиц разных стран мира. Ранее исполняющий обязанности глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ключевые договоренности конференции почти согласованы. Они касаются перемирия, запрета на ввоз оружия, создание алгоритма контроля над режимом прекращения огня в Ливии, соблюдения гуманитарного права и ряда других вопросов.