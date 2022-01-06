Совет ОДКБ направит коллективные миротворческие силы в Казахстан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в Казахстан направят коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Такое решение, как отметило РИА «Новости», принял совет коллективной безопасности ОДКБ.

Миротворческие силы ОДКБ будут введены на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки в Казахстане.

Протесты идут в разных городах Казахстана уже несколько дней. В ночь на 4 января митинги переросли в беспорядки. На улицах начались стычки с правоохранителями. Во всей республике объявили чрезвычайную ситуацию и ввели комендантский час. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что митинги стоит рассматривать как акт агрессии. Он пообещал сделать все для защиты интересов населения страны.

Председатель Совбеза ООН Мона Юуль заявила, что вспыхнувшие в Казахстане беспорядки вызывают обеспокоенность. Совет Безопасности организации продолжает следить за развитием событий в республике. При этом она отметила, что пока Совбез ООН не получал никаких запросов на проведение специальных заседаний по происходящему в Казахстане.