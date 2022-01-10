Путин как преграда. Помощь Казахстану глазами иностранных СМИ

Сегодня прошел онлайн-саммит ОДКБ, в котором приняли участие главы стран — участниц организации. Мероприятие посвятили ситуации в Казахстане. И иностранные СМИ не могли обойти вниманием это событие. Некоторые освещали саммит и помощь ОДКБ Казахстану беспристрастно. Другие же уделили в своих материалах слишком много внимания роли России и Владимира Путина лично в урегулировании ситуации. Были и те, кто счел вмешательство в дела Казахстана драматичным, а задержание подозреваемых — репрессиями.

Путин как преграда для «цветных революций»

После саммита ОДКБ по Казахстану американское издание Bloomberg выпустило материал под заголовком «Путин обещает защитить бывших советских союзников от „цветных революций“». В статье отметили, что российский лидер назвал ситуацию в Казахстане попыткой дестабилизировать страну извне с помощью протестов. При этом журналисты подчеркнули, что это заявление последовало через несколько дней после того, как российские войска помогли казахстанским властям подавить «общенациональные демонстрации».

При этом Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в СМИ назвали блоком, в котором главенствует Россия. При этом подчеркнули, что развертывание войск организации в Казахстане было первым случаем, когда ее силы направили для поддержки правительства, находящегося «под давлением народных волнений».

Практически весь материал, посвященный саммиту о Казахстане, выстроили не на теме государства, где произошли беспорядки, а на российском участии в их подавлении, а также на фигуре Путина. Журналисты добавили, что он сослался на использование «технологий Майдана», напомнив о протестах 2014 года на Украине, после которого, по данным издания, отношения между странами ухудшились.

«Драматическое вмешательство ОДКБ помогло президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву подавить восстание, которое началось с протестов против повышения цен на топливо, но быстро привело к захвату правительственных зданий по всей стране. Токаев назвал произошедшее „попыткой государственного переворота“», — заметили в издании.

Однако не только вмешательство ОДКБ показалось Bloomberg драматическим, но и задержание восьми тысяч подозреваемых после беспорядков. В СМИ назвали это жестокими репрессиями, которые поддержал Китай, в то время как США и другие западные страны раскритиковали такие меры. Более того, по версии издания, своей помощью Казахстану Путин отправил некое послание Западу.

«Россия и Китай уже давно осуждают „цветные революции“, в результате которых за последние несколько десятилетий были свергнуты автократические лидеры и привлечены к власти прозападные правительства. <…> Власти Казахстана приостановили доступ в интернет на несколько дней в разгар протестов на прошлой неделе. Кремль годами ужесточает регулирование иностранных технологических компаний. Путин сказал, что возглавляемые Россией войска покинут Казахстан, как только их миссия будет завершена и об этом попросит президент страны, но не уточнил дату», — так закончили статью авторы американского издания.

Российские военные и боевики в кавычках

Интересно, что о восьми тысячах задержанных действительно написали многие иностранные издания, в том числе египетская интернет-газета Egypt Independent, турецкая газета Daily Sabah, американский канал ABC News, новостной отдел канадской телекомпании CTV News и даже веб-портал Пакистана на языке урду UrduPoint. Последний почему-то достаточно активно освещает ситуацию в Казахстане. При этом UrduPoint пишет о беспорядках и саммите достаточно информативно, не позволяя себе оценочные суждения.

«Угроза государственности, безопасности и суверенитету, с которой столкнулся Казахстан, была вызвана не протестами против повышения цен на газ, а „деструктивными силами“, воспользовавшимися ситуацией. Об этом российский президент Владимир Путин сказал в понедельник», — так выстроили свой материал журналисты из Пакистана.

Тем временем канадские и египетские коллеги не было столь точны в формулировках и, как и Bloomberg, много внимания в своих статьях уделили позиции России.

«Токаев обратился за помощью к ОДКБ — возглавляемому Россией военному союзу из шести бывших советских республик. Организация санкционировала отправку около 2500 военнослужащих, в основном российских, в Казахстан в качестве миротворцев», — написали в Egypt Independent.

При этом издание пишет о террористах в кавычках, намекая на то, что это лишь точка зрения главы Казахстана и членов ОДКБ по поводу участников протестов. Также поступили и в CTV News.

«Выступая в понедельник на внеочередном саммите ОДКБ, Токаев пообещал предъявить миру „дополнительные доказательства“ „террористической агрессии“ против Казахстана. Он подчеркнул, что требования мирных демонстрантов были „услышаны и удовлетворены государством“, а в последовавших за этим беспорядках участвовали „группы вооруженных боевиков“, целью которых было свержение правительства», — отметили в издании.

Там же не смогли не добавить после этого реакцию Путина на формулировки казахстанского коллеги. По данным канадских журналистов, российский президент поддержал мнение Токаева и назвал беспорядки «нападением на страну» и «актом агрессии, организованным из-за рубежа».