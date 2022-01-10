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    10 января 2022, 20:28

    Путин как преграда. Помощь Казахстану глазами иностранных СМИ

    Иностранные СМИ назвали помощь ОДКБ Казахстану драматической, а задержания — репрессиями

    Ксения Дагаева

    Сегодня прошел онлайн-саммит ОДКБ, в котором приняли участие главы стран — участниц организации. Мероприятие посвятили ситуации в Казахстане. И иностранные СМИ не могли обойти вниманием это событие. Некоторые освещали саммит и помощь ОДКБ Казахстану беспристрастно. Другие же уделили в своих материалах слишком много внимания роли России и Владимира Путина лично в урегулировании ситуации. Были и те, кто счел вмешательство в дела Казахстана драматичным, а задержание подозреваемых — репрессиями.

    Путин как преграда. Помощь Казахстану глазами иностранных СМИ

    Путин как преграда для «цветных революций»

    После саммита ОДКБ по Казахстану американское издание Bloomberg выпустило материал под заголовком «Путин обещает защитить бывших советских союзников от „цветных революций“». В статье отметили, что российский лидер назвал ситуацию в Казахстане попыткой дестабилизировать страну извне с помощью протестов. При этом журналисты подчеркнули, что это заявление последовало через несколько дней после того, как российские войска помогли казахстанским властям подавить «общенациональные демонстрации».

    При этом Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в СМИ назвали блоком, в котором главенствует Россия. При этом подчеркнули, что развертывание войск организации в Казахстане было первым случаем, когда ее силы направили для поддержки правительства, находящегося «под давлением народных волнений».

    Практически весь материал, посвященный саммиту о Казахстане, выстроили не на теме государства, где произошли беспорядки, а на российском участии в их подавлении, а также на фигуре Путина. Журналисты добавили, что он сослался на использование «технологий Майдана», напомнив о протестах 2014 года на Украине, после которого, по данным издания, отношения между странами ухудшились.

    «Драматическое вмешательство ОДКБ помогло президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву подавить восстание, которое началось с протестов против повышения цен на топливо, но быстро привело к захвату правительственных зданий по всей стране. Токаев назвал произошедшее „попыткой государственного переворота“», — заметили в издании.

    Однако не только вмешательство ОДКБ показалось Bloomberg драматическим, но и задержание восьми тысяч подозреваемых после беспорядков. В СМИ назвали это жестокими репрессиями, которые поддержал Китай, в то время как США и другие западные страны раскритиковали такие меры. Более того, по версии издания, своей помощью Казахстану Путин отправил некое послание Западу.

    «Россия и Китай уже давно осуждают „цветные революции“, в результате которых за последние несколько десятилетий были свергнуты автократические лидеры и привлечены к власти прозападные правительства. <…> Власти Казахстана приостановили доступ в интернет на несколько дней в разгар протестов на прошлой неделе. Кремль годами ужесточает регулирование иностранных технологических компаний. Путин сказал, что возглавляемые Россией войска покинут Казахстан, как только их миссия будет завершена и об этом попросит президент страны, но не уточнил дату», — так закончили статью авторы американского издания.

    Российские военные и боевики в кавычках

    Интересно, что о восьми тысячах задержанных действительно написали многие иностранные издания, в том числе египетская интернет-газета Egypt Independent, турецкая газета Daily Sabah, американский канал ABC News, новостной отдел канадской телекомпании CTV News и даже веб-портал Пакистана на языке урду UrduPoint. Последний почему-то достаточно активно освещает ситуацию в Казахстане. При этом UrduPoint пишет о беспорядках и саммите достаточно информативно, не позволяя себе оценочные суждения.

    «Угроза государственности, безопасности и суверенитету, с которой столкнулся Казахстан, была вызвана не протестами против повышения цен на газ, а „деструктивными силами“, воспользовавшимися ситуацией. Об этом российский президент Владимир Путин сказал в понедельник», — так выстроили свой материал журналисты из Пакистана.

    Тем временем канадские и египетские коллеги не было столь точны в формулировках и, как и Bloomberg, много внимания в своих статьях уделили позиции России.

    «Токаев обратился за помощью к ОДКБ — возглавляемому Россией военному союзу из шести бывших советских республик. Организация санкционировала отправку около 2500 военнослужащих, в основном российских, в Казахстан в качестве миротворцев», — написали в Egypt Independent.

    При этом издание пишет о террористах в кавычках, намекая на то, что это лишь точка зрения главы Казахстана и членов ОДКБ по поводу участников протестов. Также поступили и в CTV News.

    «Выступая в понедельник на внеочередном саммите ОДКБ, Токаев пообещал предъявить миру „дополнительные доказательства“ „террористической агрессии“ против Казахстана. Он подчеркнул, что требования мирных демонстрантов были „услышаны и удовлетворены государством“, а в последовавших за этим беспорядках участвовали „группы вооруженных боевиков“, целью которых было свержение правительства», — отметили в издании.

    Там же не смогли не добавить после этого реакцию Путина на формулировки казахстанского коллеги. По данным канадских журналистов, российский президент поддержал мнение Токаева и назвал беспорядки «нападением на страну» и «актом агрессии, организованным из-за рубежа».