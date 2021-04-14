Новый тип исправительных учреждений создадут в России. Он может стать проблемой для адвокатов и СК

Новый тип исправительных учреждений появится в России. Он совместит СИЗО и колонии, а находится будет за пределами городов. Вместительность учреждений будет до трех тысяч человек. Реализация идеи уже идет, и у нее есть плюсы. Но удаленность таких мест от городов и размер учреждений могут стать большой проблемой для общественников, адвокатов и следователей.

О подготовке нового проекта сообщил глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии ведомства. Главная задумка таких учреждений — вынос их за пределы городов. Одной из главных задач проекта будет организация транспортной доступности.

«Мы готовим пилотный проект по созданию такого учреждения, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. Будут модернизированы и унифицированы имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима и развития производства», — передает «Российская газета» слова Константина Чуйченко.

Он подчеркнул, что в таких местах должны быть условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций. Помимо этого важно, чтобы родственники имели возможность без проблем приезжать и навещать своих близких.

Учреждение по задумке должно будет вмещать до трех тысяч человек и обслуживать нужды сразу нескольких регионов. Оно будет состоять из нескольких участков с разными формами режимов. Начало реализации проекта намечено на 2021 год.

Плюсы объединения

По словам члена ОНК Москвы, члена Общественного совета ФСИН России и члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой, идея объединения СИЗО и колонии не является новой. Более того, она частично реализована. В некоторых регионах России имеются комплексы, где на одной территории находятся колония и СИЗО. Они могут быть разделены между собой забором.

Это удобно, потому что они функционируют по похожему типу. Если человек посидел в СИЗО, то потом может пойти в ту же колонию, что располагается рядом. Такая практика часто встречается и заграницей.

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Еще один плюс такой истории в том, что в СИЗО довольно жесткие условия содержания. Когда приговор в отношении человека еще не вступил в силу, он считается осужденным, но не до конца. Соответственно его продолжают держать в СИЗО. Многие заключенные считают это нарушением своих прав, потому что по большому счету они могут быть уже в колонии, где режим позволяет им ходить в спортзал, библиотеку, культурный центр и так далее.

«Когда будут такие комплексы тех, кого осудили, но кто подал на апелляцию, смогут все-таки переводить в колонии. У них появится право свободного передвижения и многое другое. Они не будут тупо сидеть в камере, ожидая апелляцию. Так ведь и год можно просидеть», — заметила эксперт.

Минусы объединения

Доктор наук и психолог Андрей Зберовский, напротив, отметил, что объединение таких учреждений будет иметь негативное влияние. Это погрузит человека, еще не получившего приговор, в одну среду с теми, кто уже отбывает наказание.

«Я понимаю, что в России один из самых низких показателей в мире по оправдательным договорам <...>, но в реальности то это неправильно совершенно», — подчеркнул он.

Люди из разной среды так или иначе будут контактировать между собой, что позволит «опытным и матерым зэкам» влиять на потенциально невиновных людей, считает Зберовский. К тому же это даст им возможность закрепить свои связи с внешним миром. Получается, что это еще и может сыграть на руку уголовникам.

Транспортная доступность — миф

Меркачева убеждена — основная проблема задумки в том, что все места лишения свободы пытаются вывести за территории крупных городов. По нынешнему законодательству, осужденный может отбывать наказание в той колонии, которая располагается в его регионе. Если его отправили куда-нибудь на Колыму, то он может оттуда написать один раз прошение во ФСИН с просьбой изменить его место отбытия наказания, и ему должны пойти на встречу. Если же все колонии и СИЗО переведут за пределы крупных городов, то это потеряет смысл.

«Мы начали планомерно идти к тому, чтобы осужденным давали наказания там, где они живут. А теперь что? Выяснится, что в их регионе такой колонии нет, потому что есть одна колония на пять регионов. Какой смысл тогда был в законе, позволяющем переводы?» — заметила эксперт.

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Сейчас в московские СИЗО можно добраться на метро. Это удобно и для следствия, поскольку все следственные органы располагаются на территории того города, где есть само СИЗО. Та же история касается и адвокатов.

«Предположим, в эти места запустят бесплатные автобусы, но это же все равно требует времени. Как следствие будет работать? Они сейчас зачастую к заключенным приходят раз в три месяца, потому что некогда им. А представьте что будет, когда учреждения перенесут куда-то за город», — подчеркнула Меркачева.

Если делать такие учреждения за пределами городов, тогда нужно следствие переводить туда, и суды тоже там проводить, уверена собеседница «360».

Ни один судья не согласится работать за городом, ни один следователь не согласится туда ездить. На выходе получается, что мы просто нарушаем права заключенных и их родственников. Ева Меркачева член ОНК Москвы, член Общественного совета ФСИН России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Источник фото: Border photo created by wirestock — www.freepik.com

Такая отдаленность также ослабит общественный контроль. Например, в московском СИЗО, по словам правозащитницы, дела обстоят неплохо, потому что в случае чего туда можно на метро добраться в течение часа. И это уже не говоря о психологическом состояние самого заключенного. Ведь когда речь идет о СИЗО, человек еще не признан виновным.

«Одно дело, когда он из окошка своей камеры видит нормальные дома, торговые центры, кипящую жизнь и понимает, что еще не все кончено. Другое дело, когда его вот так переселят до приговора куда-то в лес, где, грубо говоря, и орел не пролетит», — сказала собеседница «360».

С этим согласился и психолог Зберовский. По его словам, такая отдаленность усложнит приезды близких к заключенным, а значит они окажутся в условиях изоляции, что безусловно скажется на их моральном состоянии.

Чем больше людей, тем меньше контроля

В большой вместительности колонии член ОНК Меркачева также ничего хорошего не увидела. Чем меньше колония или СИЗО, тем больше там порядка. Самые большие изоляторы — самые трудные.

Для сравнения она предложила взять Матросскую тишину (следственный изолятор), состоящую из семи корпусов и находящийся на ее территории Кремлевский централ (специализированное учреждение центрального подчинения).

В первой содержится около 1700 человек, во втором — 80 человек. Матросскую тишину невозможно обойти за один раз. Более того по ней можно ходить годами, думая, что все посмотрел, а потом оказывается, что были камеры, которые вы упустили.

«Мы однажды обнаружили, что в каком-то корпусе есть подвальные камеры. Мы не то, что не ходили туда, мы не знали про них», — сказала Меркачева.

С маленьким же изолятором, где сидит 80 человек, можно все обойти за день и всех заключенных опросить. В таких местах реально провести точечные работы воспитательного и морального характера. В больших изоляторах больше всего слепых зон и жалоб.

«Это значительно усложнит работу общественников. Я не представляю, как мы будем мониторить такие колонии», — призналась Меркачева.