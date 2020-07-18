Кол-центр нашли в московской колонии. Как это возможно?

Исправительные учреждения, будь то СИЗО, колония или тюрьма, могут намеренно скрывать факт обнаружения телефонных мошенников. Об этом «360» рассказал бывший сотрудник следственного отдела, адвокат Сергей Горшков.

«Администрации невыгодно, если на территории исправительного учреждения нашли кол-центр мошенников, ведь это говорит о ее некачественной работе. Поэтому часто сотрудники ФСИН скрывают такие факты», — сказал Горшков.

По словам адвоката, это один из факторов, затрудняющих обнаружение и поимку мошенников в СИЗО и колониях. Второй момент: это закрытый режим подобных учреждений. Даже если геолокация показывает, что телефон мошенника находится где-то на территории тюрьмы, будет сложно определить — у кого именно.

«В колонии находится в среднем 500-3000 человек. Установить — кто из них использовал нужный телефон, крайне сложно. К тому же объект закрытый, туда не может просто так войти даже полицейский для проведения допроса», — пояснил Сергей Горшков.

СИЗО «Матросская тишина» — тоже закрытое учреждение. Но, видимо, благодаря давлению Сбербанка сотрудники ФСБ смогли доказать, что там находятся телефонные мошенники.

«Канатная дорога» в тюрьму

В любых исправительных учреждениях запрещено использование сотовых телефонов, смартфонов, планшетов, любых других устройств и вообще сети интернет. Но это не останавливает мошенников.

«Преступники, отбывающие наказание, имеют право звонить родным со стационарных телефонов, установленных на территории учреждения. Время звонков строго регламентировано внутренним распорядком. Заключенным могут дать дополнительные «минуты» за хорошее поведение или отлично выполненную работу. Однако заключенные ищут способы пронести на территорию тюрьмы и сотовые телефоны», — пояснил Горшков.

Для этого часто используют подкуп: сотрудники СИЗО, колонии или тюрьмы берут взятки и сами приносят заключенным телефоны.

«Второй способ — это так называемые «перебросы». Наши колонии обычно расположены вблизи населенных пунктов. Ночью или в другое оговоренное время знакомые «с воли» перебрасывают на запрещенную территорию хорошо запечатанные пакеты. А там — все, что нужно. И телефоны, и алкоголь, и остальное», — добавил адвокат.

К «перебросам» относится и использование «канатной дороги».

«Если рядом с тюрьмой есть высокое здание, то с чердака или крыши можно натянуть «канатную дорогу» и передавать через нее все, что нужно в любых объемах». Конечно, администрация обязана следить за тем, чтобы подобные средства не использовались», — рассказал Сергей Горшков.

Мошенники — это очень хорошие психологи

Телефонное мошенничество — это выгодное предприятия, уверен Горшков. Сегодня по России в полицию поступает сотни и даже тысячи заявлений от пострадавших каждый день.

«Это еще надо учесть тот факт, что не все потерпевшие обратятся в правоохранительные органы, когда осознают, что их обманули. Кому-то стыдно, а кто-то просто не станет возиться из-за небольшой суммы. Ведь мошенники воруют не огромные деньги, а 2000-3000 рублей в среднем. Но зато сразу у многих людей», — уточнил Горшков.

Адвокат добавил, что банки тратят огромные деньги на донесение информации до населения: кредитная организация никогда не просит у клиентов данные по картам или по счетам. Также поступают и полицейские: в официальных социальных сетях правоохранительных органах периодически появляются сообщения с призывом быть более бдительными и не давать посторонним личную информацию.

«Однако наши люди не реагируют и продолжают верить преступникам. Видимо, надо по всем каналам по 5-7 раз в день повторять, что информацию о счетах и картах передавать посторонним нельзя. Может, тогда будет эффект. Плюс мошенники — это очень хорошие психологи и в целом умные люди. Они могут убедить граждан в своей правоте очень легко», — уверен Горшков.

Также адвокат рассказал, что за подобные преступления грозит срок от двух лет и больше в зависимости от статьи уголовного кодекса, по которой судят мошенника. Если потерпевший сам перевел деньги, то это мошенничество, если же он дал информацию и какую-то сумму списали неизвестно куда, то это кража.