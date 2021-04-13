Общественник указал на отсутствие аппаратов КТ в тюрьмах России

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева выразила сожаление, что в одной из столичных тюремных больниц нет аппарата КТ. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Это удивительно. Люди, которые с COVID туда попадают, им не делают КТ. Им делают рентген по старинушке. <…> В каких-то тяжелых случаях заключенного вывозят в гражданскую больницу», — обратила внимание Меркачева.

По ее мнению, подобная проблема может быть и в других регионах страны. В связи с этим общественница призвала тюремное руководство озаботиться данным вопросом и приобрести аппараты КТ.

«Я думаю, что уже могли бы купить портативный аппарат, с которым можно выезжать в каждый СИЗО и делать проверки», — добавила Меркачева.