Допуск членов ОНК в московские СИЗО прекратили
В связи с введением карантина из-за коронавируса допуск членов Общественной наблюдательной комиссии в СИЗО Москвы прекращен. Об этом сообщил RT.
Член комиссии Борис Клин рассказал, что администрация следственного изолятора № 1 ФСИН отказала в допуске, сославшись на ведение карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.
В свою очередь начальник СИЗО Антон Подберез обозначил, что в следственный изолятор также не допускаются прокуроры, следователи и адвокаты.
Представитель администрации «Матросская тишина» УФСИН Москвы сделал аналогичное заявление.