Допуск членов ОНК в московские СИЗО прекратили

Член комиссии Борис Клин рассказал, что администрация следственного изолятора № 1 ФСИН отказала в допуске, сославшись на ведение карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.

В свою очередь начальник СИЗО Антон Подберез обозначил, что в следственный изолятор также не допускаются прокуроры, следователи и адвокаты.

Представитель администрации «Матросская тишина» УФСИН Москвы сделал аналогичное заявление.