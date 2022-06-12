Москвичей и жителей Подмосковья в День России порадовали открытием новой, но вместе с тем хорошо известной всем сети ресторанов быстрого питания. Старое название McDonald’s поменяли на «Вкусно — и точка». «360» следил за одним из главных событий сегодняшнего дня. О том, как изменилось меню и цены в обновленных ресторанах, читайте в нашем материале.

Что случилось с McDonald’s

McDonald’s прекратил свою работу в России еще в середине марта. Позже стало известно, что американская компания продала свою российскую часть бизнеса. Новым владельцем сети стал бизнесмен Александр Говор.

На пресс-конференции перед открытием он заявил, что чувствует огромную ответственность перед сотрудниками. При покупке ему поставили условие сохранить штат и выплачивать зарплаты. Говор отметил, что цены в ресторанах немного изменились, но сеть хочет и дальше радовать посетителей вкусными блюдами.

«Да, цены немного изменились. Цель — оставаться одним из доступных брендов», — пояснил он.

Бизнесмен признался, что планы у компании очень амбициозные. В будущем есть намерение увеличить число ресторанов.

«Сейчас [в России есть] 850 предприятий, в ближайшие пять-шесть лет планируем довести эту цифру до 1000 предприятий», — уточнил Говор.

Говоря о ребрендинге, он сообщил, что сеть сохранила существующий декор, но все упоминания о старом бренде убрали. По его словам, были приложены усилия, чтобы гости не заметили разницы в атмосфере.

Что касается меню, его тоже немного подкорректировали. Из-за того, что по договору сеть не может использовать то, что напрямую ассоциируется с брендом. Например, пришлось отказаться от «БигМака» и «Макфлурри».

«Эти продукты использовать не сможем, но в ближайшее время найдем им замену. Запасы Coca-Cola есть, будем работать на запасах, но они закончатся, ищем новые вкусы. Есть напитки из Черноголовки и другие производители», — добавил Говор.

Гендиректор сети Олег Пароев уточнил, что алкоголя в меню нет и не будет.

Очередь занимали с четырех утра

Ресторан у метро «Пушкинская» в Москве начал работать в полдень. Задолго до открытия здесь начала собираться очередь из посетителей. Желающих оценить бургеры после перезапуска было много. Размер очереди сравнивали с потоком людей, который собрался здесь в 1990 году. Тогда здесь открыли самый первый McDonald’s.

Первым, кто попал внутрь заведения «Вкусно — и точка», был молодой человек по имени Алексей. По его словам, он пришел на Пушкинскую площадь в 04:00. Об этом написал Теlеgrаm-канал SНОТ. Был в очереди и посетитель самого первого McDonald’s. Он принес с собой стакан со старым логотипом сети и рассказал, что пришел сюда, чтобы вспомнить молодость.

В общей сложности в Москве сегодня открылось 12 точек новой сети. Еще три начали работать в Подмосковье: в Химках, Одинцове, Реутове. В Московской области рестораны открылись на час раньше московского — в 11:00. Один из первых посетителей «Вкусно — и точка» в Одинцове сообщил «360», что остался доволен, — еда вкусная, никаких нареканий у него не нашлось. По мнению молодого человека, все стало даже вкуснее.

«Бургеры в нем, картошка и все остальное стали еще вкуснее. Я самый первый зашел в ресторан», — поделился он.

Корреспондент «360» сегодня тоже оценил несколько позиций из меню. По его мнению, разницы во вкусе нет, хотя кое-что действительно стало лучше.

«Единственное, что отличалось, — только картошка по-деревенски, лично мне она показалась слаще, чем была», — признался он.

Среди посетителей в большинстве оказалась молодежь. Среди журналистов оказались представители СМИ из Японии, Франции, Арабских Эмиратов и даже Мексики. Для них организовали и экскурсию на кухню.

Главное не бургеры

Судьбе McDonald’s уделяли большое внимание и в СМИ, и в соцсетях. Некоторых пользователей, правда, в какой-то момент даже стало утомлять такое чрезмерное внимание к перезапуску. Высказывались мнения, что есть темы и поважнее бургеров. Однако освещение перипетий новой сети было в большой степени связано с тем, что сеть ресторанов является одним из самых крупных работодателей.

В Московской области, например, компания обеспечивает работу более чем 25 тысячам человек. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам главы региона, в самой сети трудятся около 10 тысяч сотрудников и 15 тысяч — в компаниях — поставщиках продукции.

«Название будет другое, но ассортимент сохранится на 95%. Весь персонал остается и выходит на работу: в Подмосковье это 10 тысяч человек и еще 15 тысяч у поставщиков. Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки», — заявил он.

В пресс-службе мэрии Москвы сегодня заявили, что благодаря перезапуску более 50 тысяч человек на корпоративных предприятиях не потеряют работу. Еще около 100 тысяч рабочих мест сохранят на предприятиях-поставщиках.

А доставка будет?

Сеть ресторанов после перезапуска сохранила форматы бывших «Маккафе» и «Макавто». Доставку планируют начать через несколько дней.

В понедельник, 13 июня, в Москве и Подмосковье откроют еще 50 заведений, а до конца июня ресторанов «Вкусно — и точка» будет около 200. Затем планируется открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю в других регионах России.