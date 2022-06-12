facebook_pixel
    12 июня 2022, 14:21

    Сеть «Вкусно — и точка» не добавит в обновленное меню алкоголь

    Гендиректор сети «Вкусно — и точка» Пароев: в меню ресторанов алкоголь не появится

    Ольга Назаркина

    В меню обновленного McDonald’s, возобновившего работу под названием «Вкусно — и точка», не будет алкоголя. Об этом объявил гендиректор сети Олег Пароев.

    Сеть «Вкусно — и точка» не добавит в обновленное меню алкоголь

    По его словам, на выбор покупателям не собираются предлагать ни крепкие алкогольные напитки, ни слабоалкогольные, написала газета «Известия».

    «Мы не планируем вводить алкогольную продукцию — ни пива, ни другой алкогольной продукции мы для себя не рассматриваем», — сказал Пароев.

    Владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор обратил внимание, что в планах — немного менять вкусы блюд в зависимости от региона страны. Он пояснил, что это стало возможным, потому что на компанию не влияют стандарты корпорации.

    Сегодня начал работать ресторан «Вкусно — и точка» в Москве, на Пушкинской площади. Также открылось еще 14 объектов. Среди них, в частности, рестораны в Одинцове и Химках в Московской области.