В меню обновленного McDonald’s, возобновившего работу под названием «Вкусно — и точка», не будет алкоголя. Об этом объявил гендиректор сети Олег Пароев.

По его словам, на выбор покупателям не собираются предлагать ни крепкие алкогольные напитки, ни слабоалкогольные, написала газета «Известия».

«Мы не планируем вводить алкогольную продукцию — ни пива, ни другой алкогольной продукции мы для себя не рассматриваем», — сказал Пароев.

Владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор обратил внимание, что в планах — немного менять вкусы блюд в зависимости от региона страны. Он пояснил, что это стало возможным, потому что на компанию не влияют стандарты корпорации.

Сегодня начал работать ресторан «Вкусно — и точка» в Москве, на Пушкинской площади. Также открылось еще 14 объектов. Среди них, в частности, рестораны в Одинцове и Химках в Московской области.