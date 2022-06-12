Новый ресторан «Вкусно — и точка», который раньше был частью сети McDonald`s, открылся в Одинцове. Местный житель Сергей рассказал «360», что первым зашел в кафе. По его словам, еда стала еще вкуснее.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

«Бургеры в нем, картошка и все остальное стали еще вкуснее. Я самый первый зашел в ресторан», — поделился он.

Источник фото: телеканал «360»

Также в Подмосковье 12 июня открылись еще две точки новой сети — в Химках и Реутове. Еще 12 кафе должны открыться в Москве в полдень, одно из них — в легендарном здании на Пушкинской площади. Там в январе 1990 года начал работу первый в России McDonald`s.

Американская компания проработала в РФ более 30 лет, однако в середине марта 2022 года приостановила свою работу из-за позиции России по Украине. Свою часть российского бизнеса McDonald`s продал предпринимателю Александру Говору.

Сеть «Вкусно — и точка» в ближайшие годы намерена открыть в стране около одной тысячи точек.