Меню американской сети ресторанов быстрого питания McDonald’s после открытия под новым названием в Московской области сохранится на 95%. Возобновление его работы на территории Подмосковья ожидается в середине июня. Об этом РБК сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Название будет другое, но ассортимент сохранится на 95%. Весь персонал остается и выходит на работу: в Подмосковье это 10 тысяч человек и еще 15 тысяч у поставщиков. Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки», — заявил он.

Губернатор подчеркнул, что все сырье останется российского производства, персонал ресторанов также останется работать на своих местах. По его словам, сейчас в области расположено около 140 точек ресторана.

«Все поставщики ресторана, в том числе из Подмосковья, сохранят контракты. У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка из Ивантеевки, 80% сыра и 100% молочных смесей — из Раменского, 60% салатов и овощей — из „Белой дачи“ в Котельниках. И так по большинству направлений», — отметил он.

Ранее сообщалось, что McDonald’s заработает под новым брендом с 12 июня.