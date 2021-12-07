В 2022 году россиян ждет целый ряд нововведений — от правил выплат и размера пенсий до льгот многодетным семьям. Что именно изменится в РФ с боем курантов — в материале «360».

Новые правила выплаты пенсий

С 1 января в силу вступают новые правила выплаты пенсий, которые утвердило Министерство труда и социальной защиты РФ. Так, пенсионеров освободят от удержаний из пенсии в случае признания человека банкротом. Дело в том, что пожилые люди часто берут кредиты, которые позже не могут выплатить. И сейчас по судебным листам можно производить удержания из пенсий.

Также с января наследники пенсионера, который не получил пенсию при жизни, будут иметь право на ее накопительную часть. Для этого нужно будет обратиться в Пенсионный фонд. Там в течение трех рабочих дней должны предоставить справку о недополученной сумме.

Нововведения будут и в сфере самого порядка выплат. Так, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше текущего месяца. Для этого пенсионеру нужно будет написать заявление в ПФР. Более того, теперь можно будет выбрать, каким именно способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

Со следующего года гражданам больше не понадобится писать заявление для получения пенсии, пособий и единовременных выплат. Они будут начисляться автоматически.

Индексация пенсий

В новом году социальные пенсии вырастут на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Об этом заявил агентству РИА «Новости» министр труда и социального развития Антон Котяков. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян вырастет до 18 521 рубля. В этом году эта сумма составила 16 789 рублей.

«Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года», — пояснил Котяков.

Вырастут МРОТ и прожиточный минимум

С 1 января 2022 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Соответствующий закон сенаторы одобрили на заседании 1 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. МРОТ вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения — до 12 654 рублей.

Изначально планировалось, что МРОТ вырастет до 13 617 рублей в месяц, однако Владимир Путин предложил увеличить его сверх инфляции — на 8,6%. Это должно будет способствовать обеспечению повышения заработной платы порядка 2,7 миллиона работников.

Размер маткапитала скорректируют по инфляции

Размер материнского капитала в России на 2022 год скорректируют по поручению Владимира Путина. Индексация будет происходить по фактической инфляции. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — привел ТАСС слова Котякова, сказанные на полях Евразийского женского форума.

Данные по фактической инфляции будут уже в конце декабря. Это поможет скорректировать размер маткапитала в кратчайшие сроки.

Новые транспортные льготы для многодетных семей

Нововведения в 2022 году коснутся и многодетных семей Москвы. Они с 1 января получат новые транспортные льготы. Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, предусматривающий бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье. Также документ дает право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта детям из многодетных семей до 18 лет. Об этом сообщил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что ранее таким правом мог воспользоваться только один из родителей, а льгота для несовершеннолетних детей старше 16 лет действовала только в том случае, если ребенок учился в образовательном учреждении.

Особенности выплат пособий по нетрудоспособности

С 1 января 2022 года устанавливаются особенности назначения и выплаты пособий по нетрудоспособности. Нововведение коснется тех, сведения о ком составляют гостайну, а также тех, в отношении кого применяют госзащиту.

Назначением и выплатой таких пособий занимается организация, которая для них является страхователем. Именно она представляет в фонд заявление о перечислении средств на выплату страхового обеспечения. Причем делает это не позднее трех рабочих дней со дня представления застрахованным лицом всех необходимых документов. Тем временем контролировать весь процесс должны должностные лица фонда, у которых есть доступ к тайне.

Программа льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки продлили до 1 июля 2022 года. Также расширили условия программы «Семейная ипотека». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Приобрести жилье в новостройке по «Льготной ипотеке» можно по ставке до 7% годовых. При этом максимальная сумма кредита — три миллиона рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. Что касается «Семейной ипотеки», эта программа действует для россиян с детьми вот уже три года. Льготный кредит по ставке до 6% годовых выдают на покупку жилья или строительство частного дома.

Трехлетняя олимпиада среди школ

Минпросвещения запустит в 2022 году трехлетнюю олимпиаду среди школ. Победителей и призеров включат в государственный информационный ресурс фонда «Талант и успех» о детях, проявивших выдающиеся способности в различных направлениях. Это следует из материалов Министерства просвещения, презентованных на VIII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей.

Каждый год, в который будет проводиться состязание, приурочат к определенному тематическому направлению: 2022-й — к искусству, 2023-й — к технологиям, 2024-й — к спорту.

Подорожает патент для трудовых мигрантов

С 2022 года в Москве подорожает патент для трудовых мигрантов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики города Кирилл Пуртов.

«Согласно принятому закону, коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в 2022 году увеличится с 2,3878 до 2,4832. Это повысит стоимость патента до 5900 рублей в месяц. Прежняя стоимость — 5341 рубль — была установлена в 2020 году и в текущем году не менялась», — пояснил он.

Также в 2022-м планируют запустить специальное мобильное приложение, с помощью которого трудовые мигранты смогут оформлять необходимые документы и искать работу в России.

Снижение налогов в сфере общепита

С 1 января 2022 года малый и средний бизнес из сферы общепита освободят от уплаты НДС. Также предприниматели смогут применять пониженные тарифы страховых взносов. Ставка 15% будет действовать в отношении начисленных в пользу каждого работника выплат, которые превышают МРОТ на начало календарного года, пояснили в ФНС. Правда, для получения этой льготы есть некоторые условия.

В частности, сумма доходов не должна превышать двух миллиардов рублей, удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме должен составлять не менее 70%, а среднемесячный размер выплат работникам в предшествующий налоговый период был не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли.

С помощью этих нововведений рестораны, объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания, смогут поправить свое материальное положение.

Льготы по налогу на имущество организаций

С 2022 года вводится новый порядок предоставления льгот по налогу на имущество организаций. Об этом сообщили на сайте Федеральной налоговой службы.

Нововведение коснется организаций, имеющих право на льготы по налогу на имущество в отношении объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. Теперь такие предприятия вправе представить в налоговый орган по своему выбору соответствующее заявление о льготе и подтверждающие документы.

Организация может использовать льготы при уплате авансовых платежей по налогу на имущество в течение налогового периода. Такой порядок ввели из-за отмены с 2023 года обязанности включать в декларацию по налогу на имущество организаций недвижимость, облагаемых по кадастровой стоимости.