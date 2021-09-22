Стало известно, кому увеличат пенсии в 2022 году

В 2022 году социальные пенсии в России проиндексируют на 7,7%. Перерасчет пройдет 1 апреля. Об этом сообщил РИА «Новости» министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года», — отметил он.

Социальные пенсии ежегодно индексируют 1 апреля. В 2022 году размер перерасчета определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020-й. Социальные пенсии получают россияне, которые не заработали достаточно трудового стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, такие пенсии получают инвалиды и дети, которые остались без кормильцев.

Если социальная пенсия, которую получает пожилой человек, меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то государство начисляет социальную доплату. В 2021 году размер соцпенсии вырос на 3,4% во время индексации.

При этом страховые пенсии в 2022 году проиндексируют на 5,9%, отметил RT. Среднегодовой размер таких выплат в 2022 году составит 18 521 рубль, в 2023 году — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.