Размер маткапитала на 2022 год скорректируют по фактической инфляции

Размер материнского капитала на 2022 год будет скорректирован. Индексация будет происходить по фактической инфляции в первых числах января. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Корректировка будет проведена по поручению президента России Владимира Путина.

«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — привел ТАСС слова Котякова, сказанные им на полях Евразийского женского форума.

Данные по фактической инфляции будут в конце декабря, добавил министр. И в этой связи, по его словам, скорректировать размер маткапитала можно будет «в короткие сроки».

Руководство Минтруда обсудит индексацию материнского капитала с профильным комитетом Госдумы 18 октября, добавил Котяков.

Во вторник, 12 октября, стало известно о том, что президент России Владимир Путин предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции. Также российский лидер поручил правительству в течение месяца представить новые идеи по дополнительной поддержке россиян в условиях повышенной инфляции. Президент отметил, что для решения этого вопроса средств в бюджете достаточно.