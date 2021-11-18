Незаметная болезнь. Как узнать и обезвредить тромбоз

Тромбоз стал частым спутником СОVID-19 и постковидного синдрома. Он поражает не только людей средних лет с ожирением и высоким холестерином, но даже тех, кто переболел ковидом в легкой форме. Снизить риски заболевания помогут регулярные обследования и здоровый образ жизни.

Опасность тромбов

Флеболог Сергей Дробязго объяснил «360», что тромбозы делятся на два типа — артериальные и венозные. Последние представляют собой тромбоз глубоких вен и зачастую становятся причиной тромбоэмболии или отрыва тромбов. А артериальный тромбоз может вызвать у человека инфаркт и инсульт, поскольку нарушается работа артерий, снабжающих кровью сердце и мозг.

«В свете пандемии возрос риск всех тромбозов», — добавил специалист.

С тромбозом также связан и другой процесс — атеросклероз, под которым понимают образование бляшек в просвете артерий. В какой-то момент бляшка лопается и приводит к закупорке артерии, что и приводит к тромбозу.

Профессор клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого МГМУ имени Сеченова Роман Комаров напомнил, что основные симптомы артериального тромбоза — это боли в конечностях и в сердце, отеки.

Справиться с риском

В группах риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, старшее поколение, пациенты, страдающие ожирением, и мужчины. Медик также добавил, что высок риск тромбоза у гипертоников и тех, кто болеет сахарным диабетом второго типа. Тромбоз может также ударить по заядлым курильщикам.

Профессор Роман Комаров отметил, что в группу риска могут попасть женщины, принимающие противозачаточные.

«Среди факторов риска есть прием контрацептивов, малоподвижное состояние и высокий холестерин», — добавил специалист.

Чтобы уменьшить риски тромбоза, Дробязго посоветовал вовремя обследоваться, посещать терапевта и кардиолога.

Всем мужчинам после 35–40 лет надо пройти обследование сосудов. Желательно делать ультразвуковое исследование сонных артерий, поскольку атеросклероз — это генерализированное состояние. Если есть бляшки в сонной артерии и артериях нижних конечностей, то можно предположить, что они есть и в сердце, и в других локализациях Сергей Дробязго.

По словам флеболога, даже если после обследования не обнаружены бляшки, то через полгода и год нужно посещать кардиолога и фиксировать свое состояние. Параллельно стоит исследовать уровень холестерина и назначать в соответствии с ним диету и лекарственные препараты.

Если же у пациента произошел тромбоз, есть небольшой шанс на выздоровление. Дробязго рассказал, что больного тут же госпитализируют, делают коронарографию, баллонную ангиопластику и восстанавливают кровоснабжение. Дробязко предупредил, что если эти процедуры не провести в первые часы, то у человека отмирает часть сердечной мышцы. При инсульте у врачей тоже есть узкое окно возможностей, когда еще можно восстановить кровоток и многие функции организма сохранятся.

Тромбоз и ковид

Тромбоз стал спутником ковида и постковидного синдрома. Иногда он даже поражает молодых людей, переболевших в легкой форме. Сердечно-сосудистый хирург Павел Хорошев напомнил «360», что с вирусом борются универсальные антитела типа M и более специфичные типа G, которые в итоге и приводят к загустению крови. Специалист сравнил работу антител с гарпуном, вонзившимся в шхуну.

«Гарпун вонзается в шхуну, но не может навредить, если его не раскачать. То же самое происходит с антителами — их нужно раскачать, чтобы мембрана была повреждена и вирус или бактерия погибли», — рассказал хирург.

Но особенность этого процесса в том, что тромбоциты, к которым прикреплены антитела, начинают разрушаться. А для других тромбоцитов это сигнал к тому, что нужно образовать тромб и закрыть повреждение.

«Именно поэтому возникают тромбы, которые затыкают кровеносные сосуды и капиллярную сеть», — добавил медик.

Справиться с тромбозом могут антикоагулянты и антиагреганты, которые разрушают тромб и восстанавливают кровоснабжение. Но прием медикаментов без предписания и контроля врача может быть опасен. Хорошев отметил, что при некоторых острых заболеваниях, например язве желудка, пациент попросту истечет кровью.