Назван самый опасный постковидный синдром

Врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким рассказала, какой постковидный синдром может оказаться фатальным. К таковым она отнесла нарушение свертываемости крови, поскольку оно способно привести к тромбозу или даже инсульту. Об этом она сообщила в беседе с радиостанцией Sputnik.

От повышения густоты крови не застрахованы даже молодые люди, которые переболели коронавирусом в легкой форме.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — сообщила специалист.

Она отметила, что в особой группе риска находятся люди, которые имеют проблемы с сосудами. Если тромб образовался в головном мозге, то может случиться инсульт. Однако можно проводить регулярную профилактику появления тромбов с помощью препаратов, разжижающих кровь.

«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», — заключила специалист.