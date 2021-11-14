Всемирный день борьбы с диабетом отмечают каждый год — 14 ноября. Число страдающих заболеванием растет каждый год, все чаще им болеют дети и подростки. Частые спутники диабета — это ожирение и отсутствие физической активности.

Незаметная угроза

По данным ВОЗ, диабет — это хроническая болезнь, которая появляется, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина или же когда организм не может эффективно его использовать. С помощью инсулина контролируется уровень содержания сахара в крови, но при неконтролируемом диабете его содержание в крови увеличивается.

Медики выделяют диабеты первого и второго типов. Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова рассказала «360», что зачастую в группе риска диабета второго типа находятся взрослые люди и те, кто страдает от ожирения. Первый тип заболевания, в отличие от второго, развивается мгновенно — и часто в юношеском возрасте.

При первом типе чем раньше поставили диагноз, тем больше шансов компенсировать диабет, чтобы не развивались сердечно-сосудистые заболевания и другие осложнения. А при втором типе человек может много лет жить и не знать, что у него повышенный сахар Эльвира Густова.

Симптомы диабета включают в себя частое мочеиспускание, жажду, постоянное чувство голода. При втором типе эти симптомы не всегда сильно выражены. По словам Густовой, второй тип диабета обычно выявляют на фоне сердечно-сосудистых осложнений и других болезней.

Образ жизни для диабетиков

Страдающим от диабета приходится следить за своим питанием. Густова напомнила, что больным нужно исключить из своего рациона легкоусвояемые углеводы и чаще есть фрукты и овощи. От алкоголя тоже придется отказаться. Спиртное может резко понизить сахар в крови, а затем он резко увеличится.

Больной сахарным диабетом также должен не забывать про физические нагрузки, но и не переутруждать себя. Эльвира Густова напомнила, что для правильного выстраивания образа жизни существуют школы диабета.

«В них обучают, как компенсировать свою болезнь, учат управлять своими сахароснижающими препаратами именно при изменении образа жизни», — заключила Густова.

ВОЗ также советует поддерживать здоровую массу тела и не курить, иначе высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ковид и диабет

Диабет, как и любая другая хроническая болезнь, усложняет течение ковида. Смертность у страдающих от диабета выше, чем у тех, кто не страдает им, поэтому диабетикам настоятельно советуют привиться.

Ковид в некоторых случаях также способен спровоцировать возникновение диабета. Примерно у 30% переболевших отмечались высокий уровень сахара в крови и диабет.

По словам Густовой, обычно у пациентов с компенсированным диабетом, то есть когда глюкозу можно удерживать близко к нормальным показателям, нет серьезных побочных явлений после вакцинации, однако в любом случае придется следить за уровнем сахара в крови и корректировать прием сахароснижающих препаратов.

Болезнь распространяется

Густова отметила, что 80-90% диабетиков в России страдают именно от диабета второго типа. По ее мнению, тяжелее переносится диабет именно второго типа, а не первого.

Диабет вносит большой вклад в сердечно-сосудистые заболевания. Когда человек умирает от сердечно-сосудистого заболевания, то причиной смерти ставится болезнь. Но если мы откроем его историю болезни, то в ней может быть сахарный диабет. Декомпенсированный сахарный диабет приводит к развитию инсульта и инфаркта Эльвира Густова.

За последние годы в России число больных диабетом увеличилось. Густова напомнила, что страдающих от ожирения все больше, поэтому эндокринологи уделяют внимание здоровому образу жизни населения.

Диабет первого и второго типов значительно омолодился. Медиков беспокоит то, что его начали находить у младенцев, а у детей теперь диагностирует заболевание второго типа.

Густова заявила, что это связано с большой нагрузкой на детей в школах, ранним ожирением и небольшой физической активностью. Если же не начать вовремя компенсировать заболевание, то в конце концов пациенту придется перейти на инсулинотерапию.