Неспортивная обстановка. В Японии вводят режим ЧС за 3 месяца до Олимпиады

Правительство Японии планирует ввести локальные режимы ЧС с 25 апреля по 11 мая. Причина — распространение коронавируса. Речь идет о префектурах Осака, Киото и Хего, а также о Токио. При этом Олимпиада в столице Японии должна начаться уже 23 июля.

Новые ограничительные меры

О намерении властей страны ввести режим ЧС сообщило японское агентство новостей Kyodo со ссылкой на источники. По информации издания, на время действия чрезвычайной ситуации мероприятия с участием зрителей запретят, закроют универмаги, бары и рестораны, в которых продают спиртные напитки. Другие заведения общепита должны будут прекращать работу не позднее 20:00. Также сократят количество рейсов общественного транспорта.

«Объявление чрезвычайной ситуации охватит примерно четверть 126-миллионного населения Японии в местах, где сосредоточено около трети ее экономики», — отметили в агентстве.

По данным издания, окончательное решение о режиме ЧС принял сам премьер-министр Японии Есихидэ Суга. Сделал он это на заседании рабочей группы по COVID-19, которая прошла вечером 23 апреля.

«Мы должны принять решительные меры, пока многие люди отдыхают во время „золотой недели“, чтобы взять вирус под контроль», — заявил Суга.

«Золотая неделя» проходит в Японии с 29 апреля по 5 мая. На это время выпадают сразу несколько национальных праздников, среди которых — день рождения предшествующего императора Японии (29 апреля), День конституции (3 мая), День зелени (4 мая) и День детей (5 мая).

Обстановка с коронавирусом

О режиме ЧС в Японии заговорили не просто так. По информации местного Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, порядка 80% всех новых случаев заболевания COVID-19 в Осаке и Хиого связаны с британским штаммом коронавируса. Этот вариант крайне быстро распространяется, в том числе и по Токио, где скоро должна пройти Олимпиада.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии только за последние сутки зафиксировали 5,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За это время 41 человек скончался от COVID-19. Всего коронавирус с начала эпидемии в государстве выявили у 553 тысяч человек. Погибли более 9,7 тысячи.

Ранее власти уже вводили режим ЧС. Это было в прошлом году. Тогда он действительно помог снизить рост заболеваемости. Однако почти сразу после отмены ЧС тенденция к росту количества заразившихся вернулась.

Олимпиада во время пандемии

Тем временем отменять Олимпиаду в Токио пока никто не планирует. 14 апреля, за 100 дней до запланированного открытия, вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс исключил возможность отмены соревнований. По его словам, отложенные на год летние Игры состоятся. Коутс также заверил, что они будут «максимально безопасными, насколько это возможно».

Организаторы Олимпиады намерены каждый день тестировать спортсменов на коронавирус. Об этом заявила министр Таме Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр.

«Некоторые страны могут проводить вакцинацию (спортсменов — прим. ред.), а другие — нет. Мы будем проводить безопасные соревнования и ожидаем спортсменов из всех стран. Сейчас мы подробно рассматриваем возможность проведения ежедневных тестов», — пояснила Таме Марукава.

Ранее планировалось тестировать спортсменов не реже одного раза в четыре дня. При этом периодичность сдачи анализов должна зависеть от вида спорта и расписания соревнований.

Олимпийские игры, скорее всего, пройдут без зрителей на трибунах. Решение вопроса о допуске болельщиков перенесли с апреля на июнь. Об этом после заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в среду заявила глава оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото.

«Мы хотели определиться с тем, как быть со зрителями, в апреле. Хотя бы понять тренд. Но нам нужно больше времени. Думаю, мы сможем принять решение относительно допуска болельщиков на трибуны в июне», — пояснила Хасимото.

Японцы против Олимпиады

При этом сами японцы не горят желанием проводить Олимпийские игры. Неделю назад Kyodo опубликовало исследование, согласно которому 72% респондентов хотели бы переноса или даже отмены соревнований.

Сразу несколько местных политиков уже высказались против Олимпиады. Так, губернатор префектуры Яманаси — соседа Токио — Катаро Нагасаки заявил о неуместности проведения соревнований, если ситуация с коронавирусом не улучшится. С ним согласен и Тосихиро Никаи — генеральный секретарь имеющей большинство в японском парламенте Либерально-демократической партии. По его словам, вариант отмены Олимпиады все же стоит рассмотреть, если станет очевидно, что она будет «способствовать распространению коронавирусной инфекции».

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в планы вмешалась пандемия, и соревнования перенесли на год — на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.