Решение о допуске зрителей на Олимпийские игры в Токио примут в июне

До июня решено отложить принятие решения по поводу присутствия зрителей на Олимпиаде в Токио. Организаторы пошли на такой шаг из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в мире.

Ожидалось, что оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио примет решение о зрителях в конце апреля, однако им пришлось перенести эту дату из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Оргкомитет рассматривает несколько вариантов допуска зрителей на спортивные соревнования, включая проведение игр без зрителей и ограничение толпы до 50% вместимости площадок.

Таро Коно, министр, отвечающий за внедрение вакцины от коронавируса в Японии, заявил, что игры пройдут «любым возможным способом, и это может означать, что зрителей, возможно, не будет».

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на год. В 2021 году спортсмены со всего мира будут соревноваться с 23 июля по 8 августа. В конце марта организаторы приняли решение провести игры без иностранных болельщиков.