Японцы испугались признания Крыма российским

Бывший премьер Японии Юкио Хатояма заявил, что Крым по праву стал российским. Этим политик вызвал возмущение у своих сограждан. Читатели Yahoo News Japan упрекнули Хатояму, что он «виляет хвостом» перед Россией, и испугались, что так будет и с Курилами.

Бывший премьер-министр Японии в ходе круглого стола, организованного Российским историческим обществом, поддержал воссоединение Крыма с Россией. Он сказал, что полуостров вошел в состав РФ на правовых основаниях, что стало следствием уважения людей, проживающих на его территории.

Японские пользователи в комментариях с опаской восприняли такие высказывания. Некоторые из них посчитали, что если Токио признает Крым, то уже не сможет заявлять свои претензии на Южные Курилы.

«Вилять хвостом перед Россией? Он в своем уме?» — возмутился Evz.

«Жутко от того, что такое человек был премьером. Хочется, чтобы он замолчал», — признался Ko8.

«Если Япония последует его совету, то придется смириться и с позицией России по поводу северных территорий», — написал Kyo.

«Не получится признать нарушение международного права и вернуть острова. Признание Крыма — настоящий подарок для России», — высказался Show.

«Если признать Крым, Япония станет врагом для Запада», — написал Moc.

Один из пользователей под ником Hsp высказал мнение, что японцам пора забыть о Южных Курилах, потому что там давно уже живут русские и изменить ничего нельзя.

Крым вошел в состав России по результатам народного референдума 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение с РФ.

Политолог Илдус Ярулин ранее рассказал, как на самом деле японцы относятся к Курилам.