Петкун не смог представить спортсменов на подиуме под музыку Чайковского

Как представить себе спортсменов на подиуме под музыку Петра Чайковского, не понял лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун. Так он прокомментировал решение МОК утвердить замену российскому гимну на Олимпиадах в Токио и Пекине на музыку Чайковского.

«Кто я такой, чтобы оценивать Чайковского? Нравится, не нравится — не могу сказать. Одно знаю: когда слушаю музыку Чайковского, точно не представляю себе спортсменов на подиуме», — привел мнение Петкуна «Спорт День за Днем».

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года признал Россию виновной в нарушении антидопинговых правил. По этой причине с 17 декабря 2020-го по 16 декабря 2022-го отечественным спортсменам нельзя использовать национальную символику на взрослых чемпионатах мира, а также на Олимпийских и Паралимпийских играх. Поэтому первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского станет заменой гимну РФ на Олимпийских играх в столицах Японии и Китая.

Помимо этого, МОК запретил всем участникам преклонять колено на Олимпиаде в Токио. Организаторы пообещали штрафовать нарушителей за жесты солидарности с движением Black Lives Matter (BLM).

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, напомнила «Газета.ru». Соревнования перенесли на 2021-й из-за пандемии.