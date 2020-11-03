Несчастный случай или что-то другое? Основатель Skillbox пропал в Сочи

Молодой российский предприниматель, сооснователь образовательной платформы Skillbox Игорь Коропов ушел посреди ночи на пляж в Сочи и пропал. Его телефон нашли на берегу моря, а рюкзак — в воде. Друзья и коллеги отзываются о Коропове как о неконфликтном и здравомыслящем человеке. Что известно об исчезновении — в материале «360».

Кто такой Игорь Коропов

Игорю Коропову 31 год. В начале года российский Forbes включил его в рейтинг 30 самых перспективных молодых россиян — тех, «кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне».

Известность Коропову принес онлайн-университет Skillbox. Проект вышел из маркетингового агентства Moskelle, которым Коропов владел вместе с другом Дмитрием Крутовым. В 2015 году партнеры решили сами растить новичков и основали внутри компании отдельное направление с обучающими курсами. Обучение проходило на примерах от партнеров агентства. Проект оказался успешным, и в 2016 году партнеры запустили онлайн-университет Skillbox с курсами по программированию, маркетингу, дизайну и управлению. В дальнейшем направления только расширялись.

Источник фото: Facebook

За 2017 год компания заработала 59 миллионов рублей. В следующем году выручка составила 350 миллионов, в 2019-м — миллиард рублей. По состоянию на весну 2020 года в компании работали 390 человек. Сейчас у Skillbox, судя по сайту компании, 300 курсов и 63 тысячи студентов. Skillbox входит в тройку крупнейших образовательных платформ в России.

В начале 2019 года в образовательный стартап вложилась Mail.ru Group, приобретя 10,33%. В конце года холдинг довел свою долю в Skillbox до 60,33%. За контрольный пакет онлайн-университета (50%) Mail.ru Group заплатила 1,6 миллиарда рублей. То есть вся компания к декабрю 2019 года оценивалась в 3,2 миллиарда. Оставшиеся доли остались у основателей проекта. По 10,3% принадлежит Игорю Коропову, Дмитрию Крутову и Андрею Анищенко. Еще 8,7% — Сергею Попкову.

Таким образом, номинальная стоимость акций, принадлежащих Коропову, составляет почти 330 миллионов рублей. Сколько он получил от сделки с Mail.ru Group, неизвестно.

Обстоятельства исчезновения

Перед исчезновением Коропов поехал отдыхать в Сочи вместе с друзьями. В ночь на воскресенье, 1 ноября, он вышел из отеля Radisson Collection и направился к пирсу. О своих планах Коропов никому не рассказывал. И в понедельник должен был выйти на работу.

Во время поисковой операции на пирсе нашли телефон пропавшего и самокат, на котором он уехал из отеля. В море недалеко от берега обнаружили рюкзак Коропова.

«Он уехал с коллегами на выходные. Они просто сидели в баре отеля, а потом коллега пошел спать. А Игорь почему-то пошел в номер, зачем-то взял рюкзак и решил, видимо, проехаться на самокате», — рассказала «360» подруга бизнесмена Полина.

По словам собеседницы, друзья думали, что Коропов пошел спать, поэтому до утра его никто не хватился. Полина недоумевает, «зачем человеку идти к морю в три часа ночи в октябре». Но отмечает, что Коропов не был настолько пьян, чтобы это заметно повлияло на его поведение.

Источник фото: Facebook

Полина отметила, что «Игорь максимально неконфликтный человек, адекватный, здравый, взрослый», у которого «всегда все под контролем».

Мать Коропова находится на связи с друзьями сына. В Сочи, рассказал она, прилетели его партнеры и юристы.

Поиски ведет МЧС и волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт». Спасатели прочесали около семи километров береговой линии. В море они не выходили из-за шторма. Если бизнесмен упал в воду, его могло отнести далеко от берега, рассказал один из спасателей Telegram-каналу Baza. По данным сетевого издания, нашлись те, кто видел Коропова у пирса, где позднее нашли его вещи. Полиция опросила этих свидетелей. Ничего странного, судя по всему, они не заметили.