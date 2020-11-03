Несчастный случай или что-то другое? Основатель Skillbox пропал в Сочи
Кто такой Игорь Коропов
Игорю Коропову 31 год. В начале года российский Forbes включил его в рейтинг 30 самых перспективных молодых россиян — тех, «кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне».
Известность Коропову принес онлайн-университет Skillbox. Проект вышел из маркетингового агентства Moskelle, которым Коропов владел вместе с другом Дмитрием Крутовым. В 2015 году партнеры решили сами растить новичков и основали внутри компании отдельное направление с обучающими курсами. Обучение проходило на примерах от партнеров агентства. Проект оказался успешным, и в 2016 году партнеры запустили онлайн-университет Skillbox с курсами по программированию, маркетингу, дизайну и управлению. В дальнейшем направления только расширялись.
За 2017 год компания заработала 59 миллионов рублей. В следующем году выручка составила 350 миллионов, в 2019-м — миллиард рублей. По состоянию на весну 2020 года в компании работали 390 человек. Сейчас у Skillbox, судя по сайту компании, 300 курсов и 63 тысячи студентов. Skillbox входит в тройку крупнейших образовательных платформ в России.
В начале 2019 года в образовательный стартап вложилась Mail.ru Group, приобретя 10,33%. В конце года холдинг довел свою долю в Skillbox до 60,33%. За контрольный пакет онлайн-университета (50%) Mail.ru Group заплатила 1,6 миллиарда рублей. То есть вся компания к декабрю 2019 года оценивалась в 3,2 миллиарда. Оставшиеся доли остались у основателей проекта. По 10,3% принадлежит Игорю Коропову, Дмитрию Крутову и Андрею Анищенко. Еще 8,7% — Сергею Попкову.
Таким образом, номинальная стоимость акций, принадлежащих Коропову, составляет почти 330 миллионов рублей. Сколько он получил от сделки с Mail.ru Group, неизвестно.
Обстоятельства исчезновения
Перед исчезновением Коропов поехал отдыхать в Сочи вместе с друзьями. В ночь на воскресенье, 1 ноября, он вышел из отеля Radisson Collection и направился к пирсу. О своих планах Коропов никому не рассказывал. И в понедельник должен был выйти на работу.
Во время поисковой операции на пирсе нашли телефон пропавшего и самокат, на котором он уехал из отеля. В море недалеко от берега обнаружили рюкзак Коропова.
«Он уехал с коллегами на выходные. Они просто сидели в баре отеля, а потом коллега пошел спать. А Игорь почему-то пошел в номер, зачем-то взял рюкзак и решил, видимо, проехаться на самокате», — рассказала «360» подруга бизнесмена Полина.
По словам собеседницы, друзья думали, что Коропов пошел спать, поэтому до утра его никто не хватился. Полина недоумевает, «зачем человеку идти к морю в три часа ночи в октябре». Но отмечает, что Коропов не был настолько пьян, чтобы это заметно повлияло на его поведение.
Полина отметила, что «Игорь максимально неконфликтный человек, адекватный, здравый, взрослый», у которого «всегда все под контролем».
Мать Коропова находится на связи с друзьями сына. В Сочи, рассказал она, прилетели его партнеры и юристы.
Поиски ведет МЧС и волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт». Спасатели прочесали около семи километров береговой линии. В море они не выходили из-за шторма. Если бизнесмен упал в воду, его могло отнести далеко от берега, рассказал один из спасателей Telegram-каналу Baza. По данным сетевого издания, нашлись те, кто видел Коропова у пирса, где позднее нашли его вещи. Полиция опросила этих свидетелей. Ничего странного, судя по всему, они не заметили.