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    03 ноября 2020, 17:45

    Мать сооснователя Skillbox рассказала, что делал ее сын перед пропажей

    Полина Петрова

    Мать сооснователя онлайн-университета Skillbox Елена Коропова рассказала, что делал ее сын Игорь Коропов перед тем, как пропал, сообщило радио «Говорит Москва».
    Мать сооснователя Skillbox рассказала, что делал ее сын перед пропажей

    Перед исчезновением 31-летний предприниматель отправился отдыхать в Сочи вместе со своими друзьями.

    «Новостей пока никаких нет, его ищут. Просто отдыхал в Сочи, просто пошел гулять в ночи. Отдыхал с друзьями, пошел гулять один. Я на связи с его друзьями, сейчас много людей в Сочи прилетели, его компаньоны, юристы», — уточнила мать пропавшего.

    Женщина пояснила, что у нее нет более подробной информации. В настоящий момент мать бизнесмена находится в Москве. Коропова отметила, что сын не проживает с ней. Мать не так часто общается с наследником, ведь у него много своих дел. Елена добавила, что у Игоря не было врагов, а о возможных угрозах она ничего не слышала.

    Ранее сообщалось, что основатель Skillbox Коропов 1 ноября вышел прогуляться в районе Имеретинского курорта. После этого его никто не видел. По неподтвержденным данным, телефон Игоря нашли на пирсе. В настоящий момент бизнесмена ищут полицейские и отряд «Лиза Алерт».