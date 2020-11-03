Мать сооснователя Skillbox рассказала, что делал ее сын перед пропажей

Перед исчезновением 31-летний предприниматель отправился отдыхать в Сочи вместе со своими друзьями.

«Новостей пока никаких нет, его ищут. Просто отдыхал в Сочи, просто пошел гулять в ночи. Отдыхал с друзьями, пошел гулять один. Я на связи с его друзьями, сейчас много людей в Сочи прилетели, его компаньоны, юристы», — уточнила мать пропавшего.

Женщина пояснила, что у нее нет более подробной информации. В настоящий момент мать бизнесмена находится в Москве. Коропова отметила, что сын не проживает с ней. Мать не так часто общается с наследником, ведь у него много своих дел. Елена добавила, что у Игоря не было врагов, а о возможных угрозах она ничего не слышала.

Ранее сообщалось, что основатель Skillbox Коропов 1 ноября вышел прогуляться в районе Имеретинского курорта. После этого его никто не видел. По неподтвержденным данным, телефон Игоря нашли на пирсе. В настоящий момент бизнесмена ищут полицейские и отряд «Лиза Алерт».