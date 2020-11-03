Директор Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи

Сооснователь популярной образовательной платформы Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи. Тревогу забили близкие и коллеги предпринимателя из Skillbox и Mail.ru Group. Последний раз он выходил на связь в воскресенье.

«В ночь на 1 ноября в Сочи пропал сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Приблизительно в три часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь», — говорится в сообщении в группе Skillbox во «ВКонтакте».

Коллеги также сообщили, что Коропов ничего не рассказал о планах своей семье и друзьям. А в понедельник он должен был находиться на связи в рабочем режиме. Сейчас поданы заявления в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В компании Mail.ru Group призвали всех, кто владеет какой-либо информацией, обращаться к ним или по телефону: 8 (800-70) 0-54-52.