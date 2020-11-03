«Думали, он спать пошел»: подруга раскрыла подробности вечера перед пропажей сооснователя Skillbox

Сооснователя Skillbox Игоря Коропова, пропавшего в Сочи, до сих пор не могут найти. Его близкая подруга Полина рассказала «360», зачем он туда поехал и что произошло в ту ночь, перед тем, как Коропов пропал с радаров.

«Он уехал с коллегами на выходные. Они просто сидели в баре отеля, а потом коллега пошел спать. А Игорь почему-то пошел в номер и зачем-то взял рюкзак и решил, видимо, проехаться на самокате. Все думали, что он спать пошел. А он уехал на самокате в сторону набережной и на следующее утро нашли его телефон вместе с самокатом. После этого не можем его найти», — рассказала подруга.

Телефон молодого предпринимателя нашли случайные прохожие в пять часов утра. Девушка позвонила и передала гаджет коллегам. Друзья с обеда начали стучать в номер Коропову, ведь с минуту на минуту должна была состояться рабочая встреча. Они забили тревогу, когда ответа не последовало.

«Игорь максимально неконфликтный человек, адекватный, здравый, взрослый. У него всегда все под контролем, все хорошо. <…> Он прекрасный человек, очень добрый, хороший. Святой человек, если так можно говорить», — рассказала Полина.

Она уточнила, что по камерам видеонаблюдения коллеги пытались максимально изучить маршрут Коропова.

«Зачем человеку идти к морю в три часа ночи в октябре, это странно. <…> Он был в баре и мог выпить, но не столько, чтобы это значительно повлияло. Вся череда событий от начала и до конца — странная. <…> Сейчас главное найти его и в целом понять, что произошло», — рассказала собеседница «360».

Пока знакомые и коллеги не хотят строить каких-либо версий. Мог ли он взять собой что-то ценное и привлечь злоумышленников, пока тоже неясно.

Ранее мать Игоря Коропова рассказала, что в рюкзак сына обнаружили в море.