США сообщили властям Германии, что вводят санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца — компании «КВТ-Рус». Причина — участие в строительстве «Северного потока — 2». В Германии решением американцев разочарованы, но вынуждены действовать более гибко, потому что зависят от них. При этом среди немецких политиков есть те, кто призывает действовать.

«Мы с сожалением принимаем к сведению данное сообщение. <…> Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы продолжим обмениваться идеями с союзниками и партнерами по вопросам, связанным с потенциальными санкциями», — процитировали в Deutsche Welle представителя Министерства экономики ФРГ.

По словам представителя министерства, США хотят, чтобы Германия пересмотрела свою позицию по «Северному потоку — 2». В американском посольстве в Берлине уже отметили, что «решительно настроены предпринять все необходимые шаги, чтобы остановить строительство газопровода „Северный поток — 2“, который угрожает важным национальным интересам европейских партнеров и США».

При этом в Германии решением США разочарованы. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал санкции недопустимыми.

«Невыносимо, как США хотят отстаивать экономические интересы своей газовой промышленности и тем самым превращать так называемых союзников в исполнителей приказов», — процитировало Эрнста РИА «Новости».

До этого США лишь угрожали применить санкции против российского газопровода, но фактически еще никогда к ним не прибегали.

Глобальная зависимость Германии от США

Германия «говорит свое веское слово», однако настолько, насколько ей это позволяет политическая ситуация, сказал «360» депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Глобальная зависимость немецкой экономики, политики, СМИ, обороны от американцев не позволяет суверенно отстоять свои права на энергетическую независимость. В этом вся проблема Вальдемар Гердт депутат бундестага.

По его словам, ФРГ открыто отстаивает «Северный поток — 2», так как понимает — без газопровода страна не добьется энергетической безопасности. Для этого даже создали специальный фонд. О нем напомнил и другой собеседник «360» — представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс.

«Как сейчас выглядят американские санкции? Они направлены против компаний, которые работают над „Северным потоком — 2“, даже не напрямую работают, а косвенно работают — вплоть до поставщиков необходимых для постройки продуктов и так далее. Создали этот фонд в экстренном порядке семь дней назад», — пояснил Энгельс.

Задача фонда — поддержка окружающей среды. Однако у него есть и иная цель: обойти американские санкции, будучи заказчиком и закупщиком необходимых средств для постройки «Северного потока — 2». Так немцы уберегут фирмы от прямого удара американских ограничений, добавил собеседник.

«Это юридические штучки. Вот наложили сейчас американцы ограничения на „Фортуну“. Как выглядят санкции? Нет больше возможности делать бизнес с США. То есть это не так, что подогнали военную бригаду и начали трубопрокладчик отталкивать оттуда. Экономические санкции. Странам, у которых нет бизнеса с США, это все не страшно», — отметил Энгельс.

По его мнению, именно в ответ на создание фонда американцы и могли наложить нынешние санкции. При этом собеседник ожидает от министра иностранных дел Германии Хайко Мааса острой реакции. Необходимо выступить с заверениями, что «Северный поток — 2» нужен ФРГ.

Чем США мешает «Северный поток — 2»

США считают, что строительство российского газопровода увеличит зависимость Германии от России, чего они не хотят, заметил Гердт. Также «Северный поток — 2» укрепит экономическое положение России.

«Это все преувеличено, очень преувеличено. Но политические и экономические составляющие такого характера имеют место быть. Естественно, здесь еще стоит сказать о желании США продавать свой сжиженный газ, который намного дороже и экологически тяжелее и грязнее, но это никого там не интересует. Своя рубашка ближе к телу. Здесь в ближайшее время будет, конечно, выясняться, насколько Германия способна защищать свои интересы», — добавил депутат бундестага.

По проекту «Северного потока — 2» должны быть построены две нитки газопровода от России до Германии через Балтийское море. Против проекта активно выступают не только США, но и Украина.