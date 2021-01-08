Фонд поддержки «Северного потока — 2» покроет риски, с которыми столкнулись участвующие в строительстве компании из-за санкций США. Это правильная и своевременная реакция на ограничения Вашингтона и навязывание Берлину энергетической политики из-за океана.

«С помощью этого фонда планируется покрыть эти финансовые риски, и это очень правильная, своевременная ответная реакция на те мероприятия, которые запланировала Америка», — приводит «Политика сегодня» слова депутата бундестага Вальдемара Гердта.

Собеседник подчеркнул, что этот фонд — одно из немногих позитивных прагматических начинаний. По словам Гердта, он даст немецким компаниям, которые заняты в строительстве «Северного потока — 2», не столько финансовую, сколько моральную поддержку.

Накануне создание фонда в поддержку «Северного потока — 2» одобрили большинством голосов в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания в Германии. Оператор готов внести в него до 60 миллионов евро. Помимо поддержки компаний, Nord Stream 2 планирует осуществить проекты по защите климата и охране природы в федеральной земле, где завершат прокладку газопровода.