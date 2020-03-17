Судно «Академик Черский», которое должно было достраивать «Северный поток — 2», изменило маршрут. Его ждали на месте строительства газопровода, но оно направляется в сторону Мозамбика. Можно ли говорить о приостановке проекта и что на него повлияло?

Пандемия и происки врагов

Депутат бундестага Вальдемар Гердт связал смену курса судна с изменением дат сдачи газопровода. «Теперь уже действительно можно говорить о том, что сроки реализации проекта будут другими. Их сдвинут», — заявил собеседник «360».

По его мнению, в этом виноваты и пандемия, и происки тех, кому «Северный поток — 2» невыгоден. «Эти препоны смогли приостановить реализацию проекта, это очевидно, это факт, никуда от этого не деться», — добавил Гердт. При этом он отметил, что надеется на торжество здравого смысла.

Да, пандемия — это серьезная проблема, которую нельзя недооценивать. Считаю, что определенная задержка проекта должна быть Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Проект заморозят?

При этом Гердт уверен, что полностью проект не заморозят, потому что от него зависит энергобезопасность Европы и Германии в том числе.

Думаю, мы даже больше заинтересованы в этом, чем Россия. Хотя, конечно, это взаимовыгодный проект Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Он отметил, что заморозка проекта невыгодна никому, кроме США. Полный переход на сжиженный американский газ ударит по экономике Европы сильнее, чем уже существующие санкции.

Где «Академик Черский»?

«Академик Черский» вышел из приморского порта Находка в начале февраля. Его ждали на месте строительства газопровода. Но, по данным портала по отслеживанию судов Vesselfinder, принадлежащее «Газпрому» судно приближается к Мозамбикскому проливу, разделяющему Африку и Мадагаскар. Так, оно уже миновало свою точку назначения — порт Суэц, где должно было оказаться 25 марта.

Myshiptracking сообщает, что «Академик Черский» следует в порт Мапуту, который находится на юге Мозамбика. По информации портала, судно должно дойти туда к 23 марта.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что именно работа этого трубоукладчика — возможный вариант достройки «Северного потока — 2». Однако на его подготовку потребуется некоторое время.

Газопровод и препоны

Ранее швейцарская Allseas, занимающаяся укладкой труб для «Северного потока — 2», вывела все суда из района строительства в Балтийском море. Причина — санкции США в отношении компаний, участвующих в проекте газопровода.

Сенат Конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. Он обязывает администрацию ввести санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп. Документ вступил в силу. Тогда в бундестаге США назвали «голодным львом» политики.

По проекту «Северного потока — 2» должны быть построены две нитки газопровода от России до Германии через Балтийское море.