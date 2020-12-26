«Фортуна» стояла в Висмаре с конца сентября по начало декабря. В первый зимний месяц, 11-го числа, трубоукладчик возобновил строительство «Северного потока — 2». Планировалось построить 2,6 километра трубы по каждой нитке морской магистрали на глубине 30 метров. После двухнедельной укладки газопровода в водах Германии судно направилось обратно в порт.

Согласно последним данным международной системы позиционирования морских судов, «Фортуна» находится в 170 километрах от порта стоянки и в 100 километрах от места проведения работ, в исключительной экономической зоне Германии.

С 15 января «Фортуна» может начать работы в исключительной экономической зоне Дании.

«Северный поток — 2» две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Газпром» достраивает газопровод своими силами. США ввели санкции в отношении его подрядчика из Швейцарии, после которых тот остановил работу. Общая протяженность проекта 2460 километров, сегодня готово свыше 2300, то есть 94%.

Шансы на достройку газопровода остаются высокими, сослалось на эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова РИА ФАН.