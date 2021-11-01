Нехватка мест и кислорода. В региональных ковид-госпиталях не справляются с потоком заболевших

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России растет с каждым днем. Нагрузка на врачей и больницы колоссальна. Некоторые регионы сообщают о том, что не справляются с наплывом пациентов. В одних ковид-госпиталях не хватает персонала, в других — коек, в третьих — кислорода. Всего этого можно избежать только одним способом — привиться, чтобы снизить риск тяжелого течения болезни и ее последствий.

Владимир без коек

В конце октября Министерство обороны пообещало помочь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Половину коечного фонда во всех многофункциональных медицинских центрах ВС России зарезервировали для лечения гражданских пациентов с ковидом, сообщало РИА «Новости».

При этом еще в первых числах октября ряд регионов указывали на нехватку мест для пациентов с коронавирусом в госпиталях. ИА «Владимирские новости» писали, что кареты скорой помощи в регионе вынужденно используют как стационар, так как в реанимации мест не было вообще. Пациентов снова приходилось везти к зданию местного правительства.

«Только так новые умирающие больные получают помощь от медиков, у которых заканчиваются лекарства, кислород и опускаются руки. Сейчас мы можем лишь добавлять кислород и вводить гормоны, чтобы сатурация не рухнула до нулей», — передавало издание слова врача.

Мало рук и кислорода

Глава Удмуртии сообщал о том, что в регионе не хватает порядка 1,3 тысячи медицинских работников — более 600 врачей и 700 человек среднего медперсонала. При этом более 700 врачей находятся на больничном, передало Udm-info. Поток пациентов с каждым днем все больше, так что на оставшихся специалистов ложится колоссальная нагрузка.

В Псковской области женщина пожаловалась главе региона Михаилу Ведерникову на ситуацию с лечением ее отца.

«Медицинское лечение должным образом не оказывается. За пять дней нахождения в данном заведении врач приходил на осмотр один раз, слушали один раз. Сатурация на сегодня — 92. Пришли, замерили, и ушли. Кислород не назначают», — обратилась женщина в онлайн-приемную.

В больницах Братска, по данным ИА «ТК Город», не хватает не только врачей, но и оборудования — аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и самого медицинского кислорода.

О проблемах со спасительным газом сообщили и в Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских заявил изданию Regnum, что нагрузка на первичное звено здравоохранения выросла почти в 10 раз, а врачи работают на пределе возможностей. Но даже это не может изменить тот факт, что медицинского кислорода в больницах не хватает. Сохраняется и дефицит лекарств для амбулаторных больных.

Нехватку кислорода отметили и сотрудники ковидного госпиталя в Санкт-Петербурге, передала «Фонтанка». Если до пандемии в Александровской больнице, где есть своя кислородная станция, его было с лихвой, то в четвертую волну медики столкнулись с критическим дефицитом и острой необходимостью модернизировать площадку.

Переполнен морг

В Екатеринбурге пожаловались на то, что места нет не только для живых пациентов. Некуда девать погибших от последствий ковида. По данным Ura.ru, в двух крупных моргах города места для тел умерших не осталось. Из-за этого их приходится хранить в помещениях ковидного госпиталя, которые не предназначены для содержания трупов.

В морге при Городской клинической больнице № 14, по словам источников издания, даже закрыли ритуальный зал. Из-за нехватки места тела пришлось складывать там — под кондиционерами. Сотрудники ритуальных служб при морге вынуждены отказывать родственникам в проведении ритуала прощания из-за занятости помещения.

«Еще хуже дела обстоят в Свердловском областном патологоанатомическом бюро, где одной из умерших еще 22 октября женщин до сих пор не провели вскрытие», — передавало издание 27 октября.

Работники ритуальных агентств Свердловской области и Екатеринбурга сообщили о дефиците гробов и других ритуальных принадлежностей из-за высокого спроса и перебоя в поставках.

Источник фото: телеканал «360»

В Иванове женщина несколько дней не могла забрать тело отца из больничного морга. К захоронению мертвых там никак не готовят. Погибшие, заверила она, лежат в контейнерах один на другом. Тела в гробы кладут в двух мешках — скорее всего, они текут. В самом морге, рассказывала местная жительница, стоит ужасный смрад.

Умерла без еды и воды

Блогер из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев заявил, что его мать умерла в больнице, так и не получив должного ухода. Мужчина заверил, что ее не кормили и не давали воды.

«Они передали мне ее вещи, там было много бутылочек с водой, но открыли они только одну. Даже рубашку ей не меняли», — заявил блогер.

По его словам, в медучреждении находятся две тысячи человек. Отделения забиты, посетителей не пускают. Возможности ухаживать у медперсонала якобы нет, но «они и не хотят».

В Томской области пенсионерка скончалась в ковидном госпитале. За ней три дня ухаживал собственный внук, который проник в красную зону под видом врача. Специалисты присматривали за пожилой женщиной плохо. Нарушения в работе стационара на базе МСЧ № 2 в Томске нашли позже специалисты Росздравнадзора.