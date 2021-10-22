«Смрад стоит до потери сознания». Жительница Иванова рассказала о ситуации с местными моргами

Жительница Иванова, которая сняла трупы возле морга больницы № 4, забрала тело умершего отца только на шестой день. Женщина рассказала «360», что к захоронению мертвых никак не готовят.

За справкой о смерти потерявшей отца 16 октября, по ее словам, нужно было прийти в понедельник. Она предположила, что в воскресенье лаборатория не работала. Похожую на одеяла спасателей подстилку с трупами женщина увидела как раз 18 октября на асфальте у входа в морг.

«На ней лежали, видимо, тела, покрытые такими же одеялами. Судя по очертаниям, это были именно тела людей», — сказала она, добавив, что никаких снимков в тот день не делала.

Нужные документы семья не получила — только предложение приехать 19 октября. Тогда женщина сняла работников в сиреневых бумажных костюмах.

«Видимо, они должны их защищать от взглядов любопытствующих. Ни от чего другого ни это, ни маски не защищают», — заявила жительница Иванова.

Тело отца ей выдали 21 октября. По словам женщины, погибшие лежат в контейнере, один на другом. Не исключено, что тела текут: в гробы их укладывают в двух мешках. Во второй труп помещают непосредственно перед тем, как положить в гроб. Пакеты рваные, из них видны руки и ноги людей.

В самом морге я не была, но «посчастливилось» сунуть туда нос. Смрад там стоит такой, что все санитары должны сознание терять. Думаю, у них холодильник сломан Жительница Иванова.

«Хоронят голыми в двух пакетах. Родные не знают, чье тело им выдают. Судя по тому, что видно было из дыр в пакетах, никакой подготовки к захоронению не проводится. Одежду, естественно, не надевают на покойных. К захоронению не готовят. Не показывают. Думаю, видеть покойного родного человека <...> с хранением тела в неподобающих условиях не должен никто», — поделилась потерявшая отца горожанка, добавив, что тело ей выдали на шестой день.

Жительница Иваново заметила, что слышала от работников кладбища Балино о похоронах на девятый день.

«Так что это не разовый наплыв покойных с неподобающим хранением и обслуживанием в этой больнице», — заключила она.