Росздравнадзор нашел нарушения в ковидном госпитале Томска

Специалисты Росздравнадзора в ходе проверки в ковидном госпитале, который расположен на базе МСЧ № 2 в Томске, обнаружили нарушение федерального закона в части оказания доступной и качественной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В ходе проверки выявлены нарушения федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ в части оказания доступной и качественной медицинской помощи. ОГБУЗ „МСЧ № 2“ выдано предписание об устранении нарушений», — сказано в сообщении.

В конце октября стало известно, что житель Томска пробрался в ковидный госпиталь для оказания помощи своей бабушке. Он получил сообщения, что о ней плохо заботятся. Мужчина в спецкостюме врача в течение трех дней ухаживал за пенсионеркой. Однако когда его разоблачили, он сбежал из больницы. По факту случившегося начались проверки.

Через несколько дней стало известно, что бабушка умерла, а ее внука уволили с работы.