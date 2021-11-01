«Она боролась без еды и воды». Блогер из Нижнего Тагила обвинил медперсонал в гибели своей матери

В Нижнем Тагиле пенсионерка, госпитализированная с пневмонией, умерла в больнице из-за отсутствия должного ухода. Об этом «360» рассказал сын женщины и по совместительству блогер Валентин Дегтярев. Он отметил, что медики его маму не кормили и не поили все время, пока она лежала в палате.

Мужчина пожаловался в местный Минздрав на условия больницы. Но там, по его словам, отказались комментировать историю, сославшись на право о персональных данных.

«Цинично и нагло ответили. Она 11 дней боролась без еды и воды. Медсестра четко сказала: „Я не знаю, почему она до сих пор жива, наверное, потому, что воды ей немного дали“», — рассказал блогер.

Он хотел написать в прокуратуру, но в тот день узнал, что его мама умерла. Валентин по образованию фельдшер, поэтому знает, какой уход должны были оказывать медсестры и врачи его болеющей маме. Мужчина подчеркнул, что у пенсионерки действительно была пневмония, слабость, но все это было не так страшно, поражения легких не было. Поэтому ей требовалось обычное лечение и уход.

«Там две тысячи человек в больнице, все набито, никого не пускают, возможности ухаживать нет, но они и не хотят», — рассказал Валентин.

Был случай, когда его мама хотела пить, а он забыл бутылку. В больнице воды не нашлось, поэтому ему пришлось мочить платок и выжимать ей его в рот. Он жаловался главному врачу на условия. Но это не помогло. Валентин заявил, что будет писать заявление в Следственный комитет и дело это просто так не оставит.

«Они передали мне ее вещи, там было много бутылочек с водой, но открыли они только одну. Даже рубашку ей не меняли. Только за это одно можно порвать их на части», — возмутился блогер.

Он предложил, что если в больницу кладут такое большое количество людей, то нужно привлекать волонтерские силы. Блогер пытался пробиться туда волонтером, персонал ему обещал помочь, но замглавврача испугалась, потому что Валентин активно ведет социальные сети.

Женщине было 80 лет. Тест на коронавирус не показал положительного результата. Власти пока никак не комментируют произошедшее.