Неделя с QR-кодами. Как успела измениться ситуация с ресторанами

В Москве уже неделю рестораны, бары и кафе работают по новым антикоронавирусным правилам. Посетители могут попасть в них только с QR-кодами. Конфликтов стало меньше, а людей постепенно приходит все больше. Рестораны также нашли выход и стали работать навынос.

Рестораны и кафе в Москве уже неделю работают с ограничениями для посетителей. В них могут попасть только по предъявлению QR-кодов, который подтверждает, что посетитель вакцинировался, переболел ковидом не более полугода назад или имеет отрицательный результат теста ПЦР, действующий три дня.

Правило пока что не распространяется на летние кафе и веранды, которые можно посещать без QR-кода вплоть до 12 июля.

Тогда и сейчас

В самый первый день введения правил рестораторы столкнулись со случаями, когда посетители пытались попасть в них без QR-кодов, но их разворачивали на выходе. Некоторые даже ругались и посылали проклятия на общепит. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Сергея Миронова, сейчас конфликтов стало меньше, а посетителей с QR-кодами стало немного больше.

Есть незначительный рост людей с QR-кодами. Некоторые не могли их получить из-за сбоев в системе. Потихоньку сбои прекращаются и люди прибавляются Сергей Миронов.

Ресторатор также отметил, что в первую неделю в Москве привили только триста тысяч человек первой дозой вакцины, поэтому заметного увеличения числа клиентов пока что не надо ждать.

Миронов также надеется, что после 12 июля вход на веранды не ограничат и с мэрией Москвы удастся прийти к консенсусу. По словам ресторатора, соучредителя и совладельца сети ресторанов «Чайхона № 1» Алексея Васильчука, количество посетителей с QR-кодами увеличивается медленно.

«Пока тяжело. Веранды еще более-менее работают, то что в ресторанах — очень тяжело», — отметил он.

Недовольные новыми правилами москвичи даже составляли белые списки ресторанов, которые не соблюдали новые правила и не разделяли посетителей на привитых и непривитых. Некоторые заведения составили петицию, где заявили, что не готовы разделять людей и сканировать их.

Как оказалось, далеко не все рестораны и кафе оказались в списке добровольно — некоторые не стали спорить с антиковидными правилами. Да и сам он только навредил общепиту — рестораны начали штрафовать, а некоторые кафе оказались под угрозой закрытия.

Нашли выход

Несмотря на жесткие антикоронавирусные меры, рестораны нашли выход из положения и стали работать навынос, даже если никогда до этого не пробовали такой формат. Заказ стали принимать в дверях, не нарушая указания мэрии, а посетители выносят еду и напитки на улицу.

Некоторые рестораны стали создавать импровизированные веранды из садовой мебели. А кто-то просто оставался есть на улице.

Ранее столичные рестораны сообщали о потери выручки и посещаемости от 40 до 90% за первые пять дней работы после нововведений. По словам рестораторов, из 2,5 миллионов человек, которым выдали QR-коды, рестораны посещает незначительное число людей.