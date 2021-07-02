Десятки ресторанов Москвы закроют из-за падения выручки от COVID-free зон

Московские рестораны за первые пять дней работы после введения COVID-free зон потеряли от 40 до 90% выручки и посещаемости. Десятки заведений приняли решение закрыться.

Об этом «Интерфаксу» сообщили представители отрасли.

«Ситуация совершенно нерадостная, потому что людей с QR-кодами ходит очень мало. Москва говорит, что выдано 2,5 миллиона кодов, но очень много из них выдано людям пенсионного возраста, которые не ходят в рестораны», — отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что из 2,5 миллиона москвичей, которые получили QR-код, рестораны посещает незначительная часть. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров подчеркнул, что сильнее всего выручка сократилась у заведений, у которых нет летних веранд. После введения COVID-free зон они потеряли до 90% дохода.

С таким же уровнем потери выручки столкнулись заведения, которые были ориентированы на офисных работников: после того как в Москве ухудшилась ситуация с коронавирусом, многих сотрудников отправили на удаленку.

Миронов также отметил, что за эти дни закрылись уже десятки ресторанов.

«По сути, все, кто работает, перешли на COVID-free, но рестораны закрываются ежедневно <…>, закрылось несколько десятков, потому что они не могут работать в этом режиме. И они продолжат закрываться», — отметил он.

Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук тоже признал, что в ближайшее время рестораны будут принимать решение о закрытии, основываясь на анализе ситуации с выручкой и посещаемостью. Однако Бухаров отметил, что принимать такие решения пока рано, потому что пяти дней работы в режиме COVID-free недостаточно.

Рестораторы отметили, что проще всего живется тем заведениям, которые работают на доставку и готовят пиццу, суши и бургеры.