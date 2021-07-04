Москвичи сделали белый список ресторанов, которые против QR-кодов. Он принес больше вреда, чем пользы

В социальных сетях распространили список кафе и ресторанов Москвы, которые не проверяют у посетителей QR-коды, несмотря на ковидные ограничения. Однако выяснилось, что не все оказались в этом перечне добровольно. А некоторые и вовсе работают только на доставку и самовывоз, не пуская гостей в залы, — для них попадание в список принесло больше проблем, чем пользы. Подробнее — в материале «360».

С чего все началось

С 28 июня попасть в кафе или ресторан Москвы можно только по QR-кодам. Их могут получить вакцинированные от коронавируса или те, кто переболел менее шести месяцев назад. Пропуском также считается отрицательный результат ПЦР-теста, который действует в течение трех дней.

Те, у кого нет QR-кода, но есть сильное желание поесть в ресторане или кафе, могут попасть на летние веранды заведений или заказать еду. Ее можно забрать самому или получить с курьером. Многие москвичи остались недовольны такими мерами и заявили, что навсегда перестанут посещать рестораны, которые соблюдают введенные властями ограничения.

Белый список против деления

Некоторые рестораны заявили, что не разделяют клиентов на привитых и непривитых. Вскоре в Сети появился белый список ресторанов и кафе Москвы. Туда попали заведения, которые выступают «против геноцида, фашизма и сегрегации».

Некоторые из них говорят клиентам, которые хотят забронировать столик, что проблем со входом не будет. Например, сотрудник ресторан-бара «Шу-шу» отметил, что столик забронировать можно в любое время, а чтобы попасть в ресторан, достаточно просто прийти. Если посетители продолжают выяснять, точно ли их пустят без QR-кодов, им говорят приходить и поговорить на месте.

«Наш ресторан всегда рад видеть вас в гостях, независимо от того, сделали вы вакцину или нет, мы строили наш бизнес для того, чтобы дарить вам позитив, удивлять лучшими грузинскими блюдами, и для того, чтобы у вас всегда было место, где можно отдохнуть душой и сердцем в окружении родных и близких вам людей!» — сказано в Instagram ресторана.

Основатель сети пиццерий Crazy Brothers в своем Instagram подчеркнул, что ни один сотрудник не захотел сделать прививку от коронавируса добровольно. Заставлять их вакцинироваться руководство не собирается, поэтому сейчас заведения стоят перед выбором: работать только на доставку и самовывоз до сентября или «пойти против всех указов и работать с нашими дорогими гостями в прежнем режиме, не проверяя их QR-коды».

Несколько заведений, в том числе те, кто не попал в белый список, объединились и создали петицию. В ней они подчеркнули, что «не готовы сканировать и делить людей на „правильных“ и „неправильных“», а также призвали вступать в их ряды.

В список внесли другие

«360» позвонил некоторым заведениям из этого списка. Выяснилось, что не все оказались там добровольно. Администратор ресторан-бара «Циники» Жанна отметила, что не включала заведение в белый список и не знает, кто его автор.

«Это люди, которые лезут в политику. Мы, веганы, вне политики. Абсолютно не хотим, чтобы нас включали в какие-то списки. Вы поймите правильно, есть люди, которые делают на этом хайп. Мы не хотим участвовать в хайпах, мы нормальные законопослушные люди», — рассказала она.

Собеседница уточнила, что заведение опубликовало единственный пост, которому придали абсолютно другой смысл. В нем было сказано, что ресторан закрывает залы, потому что не имеет права разделять людей на привитых и непривитых. При этом все посетители могут заказать еду с собой или посидеть за столиками, которые «Циники» выставил на улицу.

«У нас работает сайт, мы работаем на доставку. Мы работаем навынос. Внутри помещения мы никого не обслуживаем вообще. И у нас есть два-три столика, которые у нас стоят на улице. Это сейчас пока разрешили, и наши гости — кто хочет есть — могут сесть на улице и съесть там что-то, если не хочет далеко идти на лавочку», — рассказала собеседница.

Такая же ситуация у Crazy Tuna Beef Pizza — сотрудник рассказал «360», что не знает, как ресторан попал в этот список.

«Мы не принимаем посетителей на посадочные места, мы просто полностью отказались от того, чтобы гости сидели в заведении. Неважно, есть у них QR-код или нет. Работаем только на самовывоз и на доставку», — отметил он.

Больше вреда, чем пользы

Многие пользователи удивились, что белый список в открытую опубликовали в социальных сетях. Ведь это находка для Роспотребнадзора: ведомство в любой момент может направить туда проверки и наказать заведение за нарушение ковидных требований.

Так и оказалось: через несколько дней после первого поста ресторан «Шу-Шу» опубликовал новый, в котором призвал пользователей перестать агитировать эту акцию.

«Сегодня нас уже оштрафовали только за то, что мы находимся в белом списке. Следующий шаг — закрытие ресторана на 90 дней и еще один штраф. Мы ни в коем случае не отказываемся от нашей позиции, просто пытаемся найти пути, которые не будут на нас отражаться настолько болезненно», — подчеркнули в посте.

Другое заведение из белого списка, старейший ресторан сети «Джаганнат» на Кузнецком Мосту, 2 июля объявил о закрытии.

«Мы не пришли к договоренностям с арендодателем для продолжения работы в выбранном нами сейчас формате и вынуждены освободить помещение», — сообщили в официальном сообществе сети во «ВКонтакте».

При этом нахождение в белом списке вредит и тем ресторанам, которые попали туда случайно и работают с соблюдением ковидных требований — только на доставку и самовывоз.

«Для нас это приносит огромный вред. Кто-то сделал скриншот нашего поста, не вчитываясь в текст, начал пересылать. <…> Они думают, что это благая цель. На самом деле это совсем не от благого. Они просто не понимают, что они творят», — рассказала администратор ресторан-бара «Циники» Жанна.