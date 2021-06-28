«Люди ругаются и шлют проклятья». Первый день c QR-кодами в Москве попортил кровь рестораторам

В Москве заработали ограничения для посетителей ресторанов и кафе. Теперь туда нельзя попасть без специального QR-кода. Чтобы их получить москвичи предпочли вакцинации ПЦР-тесты. Некоторых ограничения не останавливали, но сотрудники ресторанов разворачивали таких на входе.

С сегодняшнего дня начали действовать ограничения для посетителей ресторанов в Москве. Теперь они могут попасть в них только при предъявлении QR-кодов, которые подтверждают, что посетитель переболел коронавирусом не более полугода назад, вакцинировался или имеет отрицательный тест ПЦР, действующий три дня.

Летние кафе и веранды в Москве можно все так же посещать без QR-кода до 12 июля.

За три дня QR-коды получили около 2,5 миллиона москвичей, сообщило РИА Новости. При этом жители столицы отдали предпочтение не вакцинации, а ПЦР-тестированию. Спрос на тесты стал таким высоким, что записаться на бесплатную процедуру в городскую поликлинику стало невозможно. А на вакцинацию от коронавируса до сих пор много свободных мест.

Из-за огромного спроса выросли цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19. Рост обращений подтвердили частные клиники «Гемотест», «Хеликс» и «Инвитро». После жалоб на новые цены Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку.

Рестораны под ударом

Несмотря на новые ограничительные меры, все равно были случаи, когда люди пытались пройти в рестораны без QR-кодов. Ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал, что огромное количество людей пытаются прийти в ресторан без кодов, но их разворачивают на входе.

Люди ругаются, возмущаются, требуют их пустить. Они говорят, что есть антитела и сертификат, но просто QR-код не смогли получить Сергей Миронов.

Такую же ситуацию заметил ресторатор и глава Hurma Management Group Дмитрий Левицкий. По его словам, в первый день некоторые жители столицы не разобрались в правилах и пытались зайти в рестораны без кода, но в большинстве случаев им давали отпор.

«Были от людей и проклятья. Но мы надеемся, что народ привыкнет и не будет проявлять агрессию к ресторанам, потому что мы просто следуем указам мэра», — рассказал Левицкий.

Иную картину увидел совладелец ресторана «I like wine» Владимир Перельман. Выяснилось, что многие посетители сейчас чаще предпочитают помещениям веранды, для посещения которых не нужен код.

«К 18:00 было четыре занятых стола людьми с QR-кодами, остальные на веранде. Статистика пока что удручающая», — рассказал Перельман.

Компенсация за код

В первый день ограничений руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на тестирование для своих клиентов, сообщило РИА «Новости». Эту услугу могут предложить тем, у кого нет возможности сделать прививку или же они переболели коронавирусом бессимптомно.

Но, как оказалось, доступна эта опция будет далеко не всем. Ресторатор Роман Рожниковский рассказал, что тестирование предложил проводить дорогой ресторан «Красота».

«Это не может носить массовый характер, и это зависит от чека. Если в чеке 400 рублей, то о каком тестировании идет речь», — добавил ресторатор.

А ресторатор и владелец таких ресторанов как «Колбасофф» и «Goodman» Андрей Зайцев выразил сомнение в том, что у клиентов может не хватать средств для того, чтобы получить справку. Пока его заведения не думали о введении такой услуги

«Мы не та отрасль, которая живет от избытка денег», — добавил Зайцев.

В дальнейшем поиск ресторанов с проходом по QR-коду решили упростить. В «Яндекс.Картах» стали отображаться заведения, куда можно пройти по электронному документу, сообщило агентство «Москва». В ближайшее время в приложении можно будет найти кафе и рестораны, где можно купить еду навынос или же посидеть на веранде.